光華商場鬥毆笨嫌警局前遭逮　辯稱「來看發生什麼事」

▲涉案的王姓男子案發後在派出所前徘徊，被眼尖員警發現後逮回派出所。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

台北市知名的光華商場，10日晚間8時許，4名惡煞分持球棒、開山刀等武器，追砍一名謝姓男子，造成謝男全身多處瘀傷，衝突中，謝男持彈簧刀戳向一名許姓嫌犯，許嫌肺部遭刺穿，目前正在醫院急救中。警方事後帶回另一名17歲的許姓少年，11日凌晨0時許，又在忠孝東路派出所對面的騎樓，逮到另一名21歲涉案的的王姓男子。

警方調查，王嫌等4名惡煞10日晚間時許，搭乘租賃車到八德路一段43巷內等候謝男，見謝男出現後，4名惡煞持開山刀及球棒追打謝男，衝突中，謝男持彈簧刀戳向其中一名許男，許男肺部被刺穿後倒地，謝男傷人後逃逸，其餘惡煞也分別逃走，許男則被送往醫院搶救。

警方表示，王男及10多名黑衣人11日凌晨0時許，聚集在派出所對面的騎樓下，疑似觀望派出所內員警的動向。機警的員警見狀便穿越馬路上前盤查，果真在這群黑衣人裡，見到涉案的王男，經詢問確認身分後，由員警帶回派出所內偵訊，其餘黑衣人也一哄而散。

王男被帶回派出所後，一開始還否認涉案，還向警方供稱「只是來看發生什麼事」，直到警方調閱監視器畫面，由衣褲認出王男持球棒出現在畫面中，王男才俯首默認，目前連同在醫院的許男，共逮獲3名男子，將持續追緝未到案的謝男及另一名惡煞到案。

▲▼光華商場爆發鬥毆血案，警方深入追查後發現共有4名惡煞涉案。（圖／突發中心翻攝）



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