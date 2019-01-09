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薇閣校車違規撞機車輾斃通勤孝女　司機訊後遭移送

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▲▼自強隧道大直入口處車禍，女騎士當場身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲自強隧道大直入口處校車撞機車，女騎士當場身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者趙永博／台北報導

北市1名23歲的林姓女騎士8日晚上6時許，在自強隧道外，遭1台薇閣中學的校車撞上後輾斃。現場監視器也拍下遊覽車司機疑因不熟路況，違規跨越導引線變換車道，才會撞上直行打左轉燈的女騎士，警方事後將62歲的許姓校車司機帶回派出所偵訊，訊後將依業務過失致死罪移送法辦。

警方調查，62歲的許姓遊覽車司機，8日受託代班接送薇閣中學的學生下課回家，不料路況不熟的情況下，在自強隧道外，未依照地面標示行駛，擦撞打著左轉燈的林姓騎士，林姓騎士當場遭校車捲入車底，司機來不及反應，直到右側後輪將林女輾斃後才停止。

▲▼女騎士自強隧道口遭輾斃，母親到場認屍崩潰痛哭。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼女騎士自強隧道口遭輾斃，母親到場認屍崩潰痛哭。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼女騎士自強隧道口遭輾斃，母親到場認屍崩潰痛哭。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報到場，發現林女已經明顯死亡，隨即派請鑑識人員到場採證，並將林女遺體蓋上黑布，通知家屬到場認屍。當時校車上所載的20多名學生，也由其他校車載走，許姓校車駕駛也由警方帶回派出所偵訊。

警方事後調閱監視器發現，當時遊覽車行駛在內側車道，該車道僅能左轉進入圓環，但許姓駕駛因路不熟跨越導引線切到直行車道，所以才會撞上右側打左轉燈號的林女機車，警方事後也將釐清雙方肇責。

家屬向警方表示，林女十分乖巧孝順，平時在北投家中的貿易公司擔任企劃一職，每天從公司下班後，都會從北投沿著士林方向回到內湖的住處，而8日下午傳來遭校車輾斃的噩耗，讓死者親友都十分難過。

許姓校車司機肇事後嚇得臉色發白，警方對許姓司機進行酒測，目前已排除司機酒駕嫌疑，訊後將被依業務過失致死罪移送法辦，而相關肇事責任，還有待轄區交通分隊調閱監視器畫面，才能進一步釐清。

▲▼許姓校車司機，在訊後由警方移送至台北地檢署偵辦。（圖／記者趙永博攝）

▲▼許姓校車司機在訊後被警方帶出派出所。（圖／記者趙永博攝）

▲▼許姓校車司機，在訊後由警方移送至台北地檢署偵辦。（圖／記者趙永博攝）

▲▼自強隧道大直入口處車禍，女騎士當場身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲肇事遊覽車。（圖／記者邱中岳翻攝）

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關鍵字：薇閣中學,校車,輾斃,騎士,遊覽車

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