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2分鐘被搶7740萬！蒙面嫌制伏保全奪槍　洗劫15公斤金飾逃逸

▲▼ 。（圖／翻攝自中國報）

▲搶匪短短2分鐘搶走21盤金飾，總價值約970萬令吉。（圖／翻攝自中國報）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞吉隆坡一間金店16日上午發生搶劫案，多名蒙面嫌犯闖入，短短2分鐘內搶走21盤金飾，重達15公斤，警方證實總損失約970萬令吉（約新台幣7740萬元）。

2分鐘得手！搶匪制伏保安、奪槍闖入

中國報報導，根據監視器畫面，3名蒙面搶匪的分工明確，其中一人負責用鑰匙打開金飾陳列櫃，另外2人並未把金飾倒入背包，而是直接整盤搬走，偷了整整兩排金飾，且行動迅速俐落。第4名嫌犯待在車上，得手後4人隨即搭車逃離現場。

在整個過程中，搶匪先是制伏店外保全，並搶走其槍械，隨後更把保全人員拖拽入店，脅迫員工交出金飾。

女店員布麗莎表示，當時共有10名員工及保全在場，面對持槍歹徒，員工不敢反抗紛紛躲避，但慶幸搶匪全程未對任何人開槍，無人受傷。針對此案，警方證實嫌犯共搶走21盤約15公斤重的金飾，總價值約970萬令吉。

目擊者：嫌犯行事冷靜　未引起騷亂

另據星洲網，目擊者稱，搶匪行事冷靜從容，先是制伏保全人員、奪其配槍，接著入店洗劫，壓低聲線，以低聲指令和肢體動作威逼現場人員就範，「他們幾乎不說話，就算離開時，車子也是慢慢駛離完全沒有慌亂的跡象」。

案發後，大批員警到場展開調查，現場一度被25輛警車和重型警用機車封鎖，直到下午才陸續撤離。

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