快訊／菡生婦幼診所涉詐保！　院長150萬、副院長120萬交保

▲新北檢訊後諭知邱姓院長150萬交保、林姓副院長120萬交保。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、莊智勝／新北報導

新北市知名婦產科「菡生婦幼診所」驚傳涉嫌詐領數百萬保險理賠，調查局16日兵分多路發動搜索，並約談診所院長、多名醫師、護理師到案。新北檢複訊後，認為被告涉犯詐欺、業務登載不實等罪，但尚無羈押必要，諭知邱姓院長150萬交保、林姓副院長120萬交保，郭姓醫師80萬交保、林姓醫師50萬交保，護理師3人分別以3萬至8萬元交保，產婦9人中2人5萬元交保，其餘限制住居。

全案緣起於新北地檢署接獲民眾檢舉，指出菡生婦幼診所疑似偽造不實患者病例，藉此詐領保險理賠。檢方16日指揮法務部調查局新北市調查處前往診所搜索，並約談院長、副院長、多名醫師及護理師說明。

菡生婦幼診所位於新北板橋，號稱擁有最佳女醫生陣容，做到兼顧身心的全人醫療，並與醫學中心合作，同步提供最先進之醫療篩檢服務，在新北具有相當知名度，未料此次卻捲入詐保案，診所昨也發出公告，表示因臨時配合主管機關作業流程，4/16、4/17門診暫停服務。

據悉，菡生婦幼診所手法類似先前也傳出詐保的禾馨婦幼，涉嫌出具不實診斷證明，協助產婦申請剖腹產等保險理賠，據了解金額累計達數百萬元。目前新北檢尚未對外公布案情細節，詳情仍待檢方進一步說明。