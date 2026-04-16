玄！白沙屯媽祖、張仙姑接力　失蹤婆婆遺體離家4km水圳被尋獲

▲台中一名林婦失聯多日今日尋獲遺體，猶如在白沙屯媽祖、張氏玉姑娘幫助下返家。（圖／翻攝白沙屯拱天宮、記者許權毅翻攝、施旅行授權）



記者許權毅／台中報導

台中市一名林姓婦人失聯，媳婦向白沙屯媽祖哭求祈願，今（16）日傳出林婦遺體在龍井區大圳尋獲。經查，該點距離林婦失聯處約4公里，但正好有大排水圳相連兩處。而被尋獲處正好位於靈驗陰廟「張氏玉姑娘廟」前方約100公尺處，猶如媽祖、仙姑接力「現身」在家屬眼前，讓林婦能盡快入土為安。

經查，林婦（77歲）在11日失聯，最後出現地點則是大肚區文昌二街附近，但該處大多是農田水圳，或是單純民宅，較少私設監視器，加上官方監視器數量也不多，導致警方很難追查林婦動向。

▲▼林婦失聯處大多是農田水圳，監視器數量相當少，媳婦邱女幾天前，曾向白沙屯媽祖祈求。（圖／民眾提供、翻攝白沙屯媽祖網路電視台）



而適逢白沙屯媽祖南下進香期間，林婦家屬、媳婦邱女姑且一試，轉向神明祈求，13日在媽祖進香路徑旁跪求媽祖，白沙屯媽鑾轎也真的轉向，像是在仔細聆聽邱女所為何事。邱女也表達，就是因為婆婆林婦失聯，擔心婆婆多日未吃未喝，會跑到哪裡去，希望能盡快找到人。

然而，今日位在龍井區的大排水圳內，一名婦人遺體被發現，已經嚴重浮腫。報案者向消防局通報時，特別點出就在「張玉姑娘廟」旁邊。

邱女等人接獲通報前往指認，目前初步已經認為女屍就是婆婆。警方則說，近日該轄通報失聯者僅有林婦，經家屬指認確定，但仍須要進一步由檢方相驗確認身分。

▲▼林婦在水流屍成神的張氏玉姑娘廟旁被尋獲，離家僅約4公里。（圖／施旅行授權、翻攝Google Maps）



巧合的是，林婦遺體被發現時卡在一處出水口，與當地相當靈驗的張氏玉姑娘廟相距約100公尺。當地里長說，張氏玉姑娘廟原本是水流屍，還有大廟在彰化伸港的伸慶宮。

據了解，張氏玉姑娘被認為是一名本名為「張金花」的女子，因為溺水而亡，卻會顯靈助人治病、指點迷津，1950年代被地方民眾供奉而成神。

▲警消今日獲報前往打撈，再經家屬確認，死者就是失聯林婦。（圖／記者許權毅翻攝）



經查，林婦失聯點在大肚區，尋獲點在龍井區，兩點相距約4公里，其實不算遠，且之間還有大排水圳相連，警方初步研判，林婦應是失足落水，隨著大排水圳漂流數日，今日才遭尋獲。