歐洲航空燃油只剩6週　IEA首長示警「恐掀航班取消潮」

▲國際能源總署（IEA）執行署長比羅爾（Fatih Birol）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

國際能源總署（IEA）執行署長比羅爾（Fatih Birol）16日接受《美聯社》獨家專訪時警告，歐洲目前剩餘的航空燃油庫存量，恐怕只能再維持6週左右，若荷莫茲海峽持續封鎖，「很快」就會出現航班取消的情況。

歐洲航空燃油告急？3間航空回應

比羅爾在巴黎辦公室受訪時警告，「在歐洲，我們大概只剩下6週左右的航空燃料。」如果不盡速重啟海峽，很快就會聽到航線取消的新聞。

荷蘭皇家航空（KLM）與英國廉航易捷航空（easyJet）16日均表示尚未面臨燃油短缺。擁有大量歐洲航線的美國達美航空（Delta Air Lines）則回應，該公司正密切關注歐洲的潛在燃油供應問題，但不認為將面臨立即影響。

儘管如此，荷蘭皇家航空已宣布5月削減阿姆斯特丹史基浦機場的160個航班，約佔其歐洲航線總量的1%，理由正是「航空燃油成本攀升」。此外，旅客們也已經開始承擔後果，除了航班取消之外，一些航空公司也開始提高票價或附加費用。

▼荷莫茲海峽因伊朗戰爭封鎖。（圖／路透）



開放海峽還不夠 設施重建恐耗時2年

比羅爾透露，目前已逾110艘滿載油輪與15艘液化天然氣船滯留波斯灣內，如果順利通行荷莫茲海峽，將有助於緩解能源危機，但這還遠遠不夠。

即便美伊達成協議，戰爭對能源設施造成的破壞也將導致重建緩慢，「該區域超過80處關鍵能源設施受損，其中1/3以上遭受嚴重或非常嚴重的破壞……這是一個循序漸進的過程，估計需長達2年才能恢復戰前產能。」

他也表態反對伊朗對通行船隻收取「通行費」，因若這種作法常態化，可能開創先例，並被用於馬六甲海峽（Malacca Strait）等其他重要水道上，「如果我們改變了一次，就很難恢復原狀了……我希望看到石油無限制地從A點流向B點。」

▼阿拉伯聯合大公國富查伊哈（Fujairah）石油設施冒煙。（圖／達志影像／美聯社）

經濟衝擊擴大 沒有國家逃得掉

比羅爾形容，這是「我們所面臨的最大規模能源危機」，不僅將對全球經濟帶來重大衝擊，而且拖得越久，對於經濟成長與通膨的衝擊就越大。

所謂衝擊就是推升汽油、天然氣與電力價格，最大受害者將是亞洲、非洲及拉丁美洲的開發中國家，而富裕國家同樣無法倖免，「每個人都將為此受苦……沒有任何一個國家能夠豁免於這場危機。」

根據比羅爾說法，許多政府領導人透露，若荷莫茲5月底前未能重啟，許多國家「將面臨巨大挑戰，從高通膨率到瀕臨經濟放緩，甚至是經濟衰退」，而且將從經濟較薄弱的國家開始承受苦果。