　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐洲航空燃油只剩6週　IEA首長示警「恐掀航班取消潮」

▲▼國際能源總署（IEA）執行署長比羅爾（Fatih Birol）。（圖／達志影像／美聯社）

▲國際能源總署（IEA）執行署長比羅爾（Fatih Birol）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

國際能源總署（IEA）執行署長比羅爾（Fatih Birol）16日接受《美聯社》獨家專訪時警告，歐洲目前剩餘的航空燃油庫存量，恐怕只能再維持6週左右，若荷莫茲海峽持續封鎖，「很快」就會出現航班取消的情況。

歐洲航空燃油告急？3間航空回應

比羅爾在巴黎辦公室受訪時警告，「在歐洲，我們大概只剩下6週左右的航空燃料。」如果不盡速重啟海峽，很快就會聽到航線取消的新聞。

荷蘭皇家航空（KLM）與英國廉航易捷航空（easyJet）16日均表示尚未面臨燃油短缺。擁有大量歐洲航線的美國達美航空（Delta Air Lines）則回應，該公司正密切關注歐洲的潛在燃油供應問題，但不認為將面臨立即影響。

儘管如此，荷蘭皇家航空已宣布5月削減阿姆斯特丹史基浦機場的160個航班，約佔其歐洲航線總量的1%，理由正是「航空燃油成本攀升」。此外，旅客們也已經開始承擔後果，除了航班取消之外，一些航空公司也開始提高票價或附加費用。

▼荷莫茲海峽因伊朗戰爭封鎖。（圖／路透）

▲▼ 荷姆茲海峽。荷莫茲海峽。（圖／路透）

開放海峽還不夠　設施重建恐耗時2年

比羅爾透露，目前已逾110艘滿載油輪與15艘液化天然氣船滯留波斯灣內，如果順利通行荷莫茲海峽，將有助於緩解能源危機，但這還遠遠不夠。

即便美伊達成協議，戰爭對能源設施造成的破壞也將導致重建緩慢，「該區域超過80處關鍵能源設施受損，其中1/3以上遭受嚴重或非常嚴重的破壞……這是一個循序漸進的過程，估計需長達2年才能恢復戰前產能。」

他也表態反對伊朗對通行船隻收取「通行費」，因若這種作法常態化，可能開創先例，並被用於馬六甲海峽（Malacca Strait）等其他重要水道上，「如果我們改變了一次，就很難恢復原狀了……我希望看到石油無限制地從A點流向B點。」

▼阿拉伯聯合大公國富查伊哈（Fujairah）石油設施冒煙。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 阿拉伯聯合大公國富查伊哈（Fujairah）石油設施14日起火冒煙。（圖／達志影像／美聯社）

經濟衝擊擴大　沒有國家逃得掉

比羅爾形容，這是「我們所面臨的最大規模能源危機」，不僅將對全球經濟帶來重大衝擊，而且拖得越久，對於經濟成長與通膨的衝擊就越大。

所謂衝擊就是推升汽油、天然氣與電力價格，最大受害者將是亞洲、非洲及拉丁美洲的開發中國家，而富裕國家同樣無法倖免，「每個人都將為此受苦……沒有任何一個國家能夠豁免於這場危機。」

根據比羅爾說法，許多政府領導人透露，若荷莫茲5月底前未能重啟，許多國家「將面臨巨大挑戰，從高通膨率到瀕臨經濟放緩，甚至是經濟衰退」，而且將從經濟較薄弱的國家開始承受苦果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鋒面進逼「周六降雨最明顯」　全台變天
大咖男神參加白沙屯媽祖進香！　狂被認出要合照…秒變打卡景點
多家外資看旺台積電　最新目標價出爐
快訊／新北刑大圍捕被衝撞　偵防車爛毀
快訊／台股收盤大跌　台積電跌55元
獨／求白沙屯媽尋獲婆婆　孝媳淚曝兩難心情：媽媽真的不在了
醫示警「胃癌初期4大症狀」易誤認　多數確診已中晚期

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

假送上學真殺害！繼父棄屍「開車載妻」返校演戲　警早識破不對勁

傳LPG船砸1.2億插隊！巴拿馬運河大塞船　與伊朗戰爭有關

囚禁120天！她被迫刺青「肉身狂刺男友名」　牙醫竟是變態虐待狂

醫師切錯器官！70歲患者「整顆肝不見」大出血　慘死手術台

歐洲航空燃油只剩6週　IEA首長示警「恐掀航班取消潮」

2分鐘被搶7740萬！蒙面嫌制伏保全奪槍　洗劫15公斤金飾逃逸

辛拉麵也危險！戰火引爆「包裝材料荒」　南韓食品業：5月生死關頭

男童曾怨「怪叔叔一直吵架」　殺子繼父再婚後性情大變

免費石油來了！川普：伊朗願交出濃縮鈾　二輪談判有望周末登場

起飛5分鐘失聯！印尼直升機墜毀8人全罹難　發現殘骸

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

媽祖巡視西螺果菜市場　客人老闆超驚喜連生意都不顧了

白沙屯媽祖出巡中！還願還能分期　鑽轎底3類人千萬別試

壯觀空拍畫面曝！白沙媽三進三退衝朝天宮　香燈腳擠爆高呼：進喔

高虹安論文涉抄襲資策會期刊！　智財商業法院發回更審理由曝

親吻土地23秒！財神總統參選嘉義市長　喊話張啓楷：退選吧

假送上學真殺害！繼父棄屍「開車載妻」返校演戲　警早識破不對勁

傳LPG船砸1.2億插隊！巴拿馬運河大塞船　與伊朗戰爭有關

囚禁120天！她被迫刺青「肉身狂刺男友名」　牙醫竟是變態虐待狂

醫師切錯器官！70歲患者「整顆肝不見」大出血　慘死手術台

歐洲航空燃油只剩6週　IEA首長示警「恐掀航班取消潮」

2分鐘被搶7740萬！蒙面嫌制伏保全奪槍　洗劫15公斤金飾逃逸

辛拉麵也危險！戰火引爆「包裝材料荒」　南韓食品業：5月生死關頭

男童曾怨「怪叔叔一直吵架」　殺子繼父再婚後性情大變

免費石油來了！川普：伊朗願交出濃縮鈾　二輪談判有望周末登場

起飛5分鐘失聯！印尼直升機墜毀8人全罹難　發現殘骸

非洲夫不工作還外遇！新竹女嫁10年變噩夢　賺錢養家被譏打掃阿姨

中駐日使館斥責日方失職　「遭炸彈威脅與持刀闖入」查40天無進展

郭嚴文因傷主動終止測試　兄弟今將正式註銷合約

勇士嘴綠被爆料戰快艇前「狂吐」　照樣守死雷納德

假送上學真殺害！繼父棄屍「開車載妻」返校演戲　警早識破不對勁

北捷車廂驚傳公然打小孩！9歲男童遭陌生女巴頭彈耳...驚嚇逃回家

新竹物流大當機「官網癱瘓逾4小時」　出貨配送卡關

徐至琦遭控滑雪團詐騙！ 暴瘦至47公斤備百項證物提告

新北5歲童藥局被摸屁股！母機警發現狂罵　阿北瞎扯：看他可愛

還原《賭神2》邱淑貞超狂戰服！林采緹「包不住上圍」事業線外露被看光

【反差笑翻】女孩被萌犬嚇到　整個人直接掛上柱子XD

國際熱門新聞

即／狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！

頂級女公關「評比男客等級」顛覆三觀！　醫生如地雷

京都男童慘死　繼父曝殺子細節：先載到學校

川普宣布「以黎停火10天」

川普：伊朗願交出濃縮鈾　二輪談判有望周末登場

男童曾怨怪叔叔　繼父婚後性情大變

馬斯克搶台灣半導體人才！　特斯拉鎖定新竹開職缺

京都男童案4大疑點　前警揪繼父破綻

台積電ADR重跌超過3%　以黎停火美股收紅百點

2機師用無線電「瘋狂喵喵叫」

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

園藝師帥到歪樓！　「告白留言」太瘋狂關板

比利時最美公主18歲了！　美照連發「神還原」10年經典

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

更多熱門

相關新聞

端午連假離島航線釋10.4萬座位　4/20開放訂位

端午連假離島航線釋10.4萬座位　4/20開放訂位

今年端午節有3天連假，因應疏運需求，民航局宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,254架次、10萬4,645個座位數，4月20日上午9時起開放訂位。

英法推「航行自由」　李在明擬參加視訊峰會

英法推「航行自由」　李在明擬參加視訊峰會

復古風還是消費降級！陸青年流行打散酒 小酌二兩白酒只要3塊錢

復古風還是消費降級！陸青年流行打散酒 小酌二兩白酒只要3塊錢

陸致函全面恢復直航　民航局：我方已接獲訊息「有餘裕可增班」

陸致函全面恢復直航　民航局：我方已接獲訊息「有餘裕可增班」

伊朗軍事顧問開嗆「擊沉美軍軍艦」

伊朗軍事顧問開嗆「擊沉美軍軍艦」

關鍵字：

航空燃油能源危機荷莫茲海峽航班經濟

讀者迴響

熱門新聞

人妻遶境後懷孕　白沙屯媽祖揭性別

閨蜜艾薇戀上吳霏！　正宮崩哭現身吐「心碎內幕」：她覺得她沒有錯

即／狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！

糖化血色素9.7→5.8！她「白飯照吃」狂瘦10kg　關鍵3招曝

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

頂級女公關「評比男客等級」顛覆三觀！　醫生如地雷

千元發票中百萬夢碎！沒打統編仍被揪出「營業人」　國稅局不給獎

LINE「收回訊息」照樣被看光！iPhone一招破解　網狂試成功

鄭麗文選2028？賴清德最該擔心的是他

收費被問「香燈腳來吃不是都免費嗎？」店家傻眼

淡出10年！曲家瑞「為小S復出」

京都男童慘死　繼父曝殺子細節：先載到學校

10年資深「香燈腳」嘆白沙屯進香變質　揭2崩壞現狀

很容易暈船的三大星座！

長抱台積電20年賣了！神人曬「超狂對帳單」　網瘋朝聖

更多

最夯影音

更多
京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男
京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面