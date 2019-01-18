白牌騎士滿口血追600M！運將「人車3連擊」狠瞪　最後結局超療癒

記者鄒鎮宇／台北報導

台北市內湖區17日晚間發生行車衝突，一輛小黃因超車而擦撞機車騎士，沒想到竟痛毆別人後肇逃600公尺，最後被騎士在成美橋引導追上。沒想到，小黃竟氣到將機車踹倒，想開車直接離開，好在兩名員警及時趕到，將場面控制住。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO出行車紀錄器，內容可以看到，騎士大喊「我等警察來，我嘴巴裡面現在滿嘴都是血，沒關係，你再這樣弄，你剛撞我跑掉已經很危險了」，而運將則一臉不悅地站在路旁，沒有多做解釋。

「我哪有撞你啦！」運將越聽越氣，直接一腳將機車撞到，隨即上車啟動，甚至想開車衝撞騎士逃離。還好兩名員警及時出現大喊，「欸！不要動」，瞬間叫小黃靠邊停下，釐清案情。

▲▼運將揍了騎士又踹車。（圖／翻攝爆廢公社二館）



網友看完紛紛留言，「被計程車耽誤的黑道」、「踢車可以告毀損罪」、「警察出場太帥了！」、「不用看前段也是運將錯啊」、「原廠殼加鈦合金排氣管跟腳踏等等的....wow有得賠嘍」、「警察出場時間抓的真準，我想看他被警察叫下來是不是一樣囂張」、「一個霸氣的不要動這個有帥到」、「想知道後續」。

潭美派出所所長柯杰男指出，該起行車糾紛發生在17日晚間21時40分許，由於小黃在潭美街、安美街口想超車卻擦撞到騎士，下車後更出拳攻擊，導致沒有反擊的騎士受傷，並在肇逃600公尺後，才在成美橋旁引道被騎士攔下。

柯杰男說，雙方互不相讓才會造成擦撞，員警獲報後也立即趕到現場，由於雙方反應激烈，先讓運將離開，分開做筆錄，而騎士做完筆錄、驗傷後決定提告傷害及毀損。