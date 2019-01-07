貼文罵「渣男」引糾紛　相揪輸贏2少年遭人持刀棍圍毆

▲蔡姓少年帶著友人與鄭姓前女友相約在停車場旁談判，遭人持刀棍圍毆砍傷。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市三重區一名20歲的蔡姓少年，因為不滿鄭姓前女友的友人在網路上貼文辱罵「渣男」，憤而向鄭女質問，雙方一言不合下，6日晚間10時30分許，相約在三重區元信一街一處停車場旁談判，蔡男與3名友人依約到場後，卻遭對方10人持刀棍圍毆。

警方獲報後出動快打部隊到場，打人的一方早已一哄而散，警方發現蔡姓少年與葉姓友人身上負傷，立即派請救護人員將2人分別送醫，經治療後2人皆無大礙，警方目前已鎖定打人的對象，目前正在聯絡相關涉案人到案說明。

警方調查，6日晚間10時許，蔡姓少年、葉姓少年及2名女性朋友分乘2部機車，在三重區元信一街一處停車場旁與人相約輸贏，對方來了7男3女分乘1部汽車及4部機車，下車後持刀棍等武器，就攻擊蔡姓少年、葉姓少年與他們的機車。

▲警方清洗現場血跡。（圖／記者趙永博攝）



過程中，有人持小刀劃傷蔡姓少年腹部，而葉姓少年則被一名孫姓少年持棍棒毆傷頭部，除此之外，蔡男所騎乘的機車，也被對方持棍棒打碎了後照鏡，警方獲報到場前，打人的一方早已分散逃跑，警方到場後，將蔡、葉兩名少年，分別送往北市新光醫院救治，所幸兩人經治療後都並無大礙。

警方表示，目前了解衝突的起因，是因為蔡姓少年不滿鄭姓前女友的友人，在網路軟體上公開辱罵蔡姓少年是「渣男」，蔡姓少年怒找鄭姓前女友質問，雙方在網路上起口角，各自找人要出來談判，才會造成這次傷害案件。

警方目前已經鎖定打人的10名青少年，要盡速將人帶回派出所偵訊，三重分局偵查隊長鄭偉豪表示，三重分局決不姑息此類傷害案件，本案的相關涉案人到案後，將依刑法150條妨礙秩序罪送辦，若蔡男及葉男要提告傷害罪，也將一併依法送辦。

▲蔡姓少年一方所騎乘的機車，後照鏡遭人砸毀。（圖／記者趙永博攝）

▲▼蔡姓少年的兩名女性友人，配合警方到轄區派出所製作筆錄。（圖／記者趙永博攝）

【還有其他新聞】

疑債務糾紛引殺機 男子遭惡煞持刀砍倒路邊