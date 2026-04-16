波特王官司逆轉！判賠284萬給前東家　「慣老闆欠薪」說法遭打臉

▲波特王和前公司官司纏訟。（圖／翻攝自臉書／波特王好帥）

記者陳宏瑞／高雄報導

曾以「撩妹語錄」走紅的波特王（陳加晉），2022年與前東家「聚暘新媒體」撕破臉，當時他拍片指控公司「慣老闆」、積欠酬勞，營造受害者形象引發全網同情，怎料官司打到高院劇情竟神展開，高雄高分院最新判決出爐，認定波特王反過來欠公司分潤金，扣除抵銷後，判定波特王敗訴，須吐回284萬多元，前東家負責人Mars火星叔叔發表聲明表示，「波特王一開始就是在說謊帶風向。」

這起糾紛可追溯到2022年6月，波特王當時高調切割聚暘新媒體，並要求移除其掌控的百萬粉專管理權，隨後自立門戶經營新平台。他當時拍片連環開砲，直指公司負責人李咸臻限制創作、干涉言論，甚至控訴對方積欠報酬，引發網路一面倒聲援。

雖然波特王在先前的刑事誹謗案中獲判無罪，讓他一度站穩輿論高地，雙方進入民事官司的攻防後，劇情卻出現反轉，根據高雄高分院調查，波特王在合約期間的YouTube頻道分潤，扣掉應得分成後，竟然有高達379萬4450元未給付給公司，雖然法院也認定公司有部分延遲給付（約195萬元），但經過法官執行「債權抵銷」後，波特王仍倒欠公司284萬餘元，因此認定波特王主張公司欠款無法成立，判決他敗訴，不過全案仍可上訴。

對此，聚暘新媒體發表聲明表示「4年了，這4年我們如同在地獄前行，感謝法官還清白，也證實波特王一開始就是在說謊帶風向，明明當初要與前女友另起爐灶陷害公司，卻把自己說成是受害者，這些對我們來說都是養分，但有點太營養了，每個人一輩子一定會至少被背叛一次，希望一輩子遇到一次就好，也祝福所有人在人生道路上慎選合作夥伴，害人之心不可有，防人之心不可無。」