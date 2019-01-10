士林蘭雅派出所旁貨車撞2車　機車騎士摔車頭部重創亡

▲機車遭貨車擦撞後撞上Ubike雙雙倒地，楊姓機車騎士頭部重創送醫宣告不治。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

台北市士林區德行西路蘭雅派出所旁，9日晚間9時許，發生一起死亡車禍。一名37歲的張姓貨車司機，駕駛一輛小貨車，行進時疑似未注意前方路況，從後方撞上直行的機車，遭成機車推撞到另一台Ubike，42歲的楊姓機車騎士倒地，55歲的腳踏車騎士孫姓婦人也跌坐在地，機車騎士摔車後頭部受到重創，經送醫後仍宣告不治。

警方調查，貨車當時從德行東路穿越中山北路往德行西路，綠燈起步過路口後，疑似未注意前方路況，從後方推撞楊男的機車，機車重心不穩，擦撞到Ubike後倒地，機車騎士楊男摔車後，當場爆頭失去生命跡象，孫姓婦人則因為被機車擦撞而跌坐在地。

▲▼機車重摔地上，車頭嚴重毀損。（圖／記者趙永博攝）



警方表示，9日晚間9時10分許，員警在派出所內聽到撞擊聲，立即跑出門外查看，就發現一部機車與一輛Ubike倒在地上，一旁停放一輛白色小貨車，機車騎士楊男倒在地上，騎Ubike的孫姓婦人也跌坐在地，現場留下大片血跡。

員警見狀立即打電話派請救護人員到場協助，救護人員到場後，發現楊男已經失去生命跡象，趕緊將他送往鄰近的新光醫院搶救，但經急救後，楊男仍回天乏術。孫姓婦人雖然受到擦撞倒地，但僅受到輕微擦傷，救護人員將他簡單包紮後，與張姓貨車駕駛一起進入派出所內製作筆錄。

警方對3名車禍關係人進行酒測，確認3人皆無酒駕情事，在鑑識人員及交通分隊人員進行拍照採證後，孫姓婦人自行離開返家。而撞上機車的張姓貨車駕駛，在警方偵訊後，將依業務過失致死罪移送法辦。

▲張姓貨車駕駛。（圖／記者趙永博攝）



▲肇事的白色小貨車。（圖／記者趙永博攝）



▲遭到機車推撞的Ubike。（圖／記者趙永博攝）



▲事發地點就在士林分局蘭雅派出所旁。（圖／記者趙永博攝）

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