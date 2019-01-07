疑債務糾紛引殺機　男子遭惡煞持刀砍倒路邊

▲葉姓男子疑似因為債務糾紛，在路邊聊天時遭到惡煞持刀砍殺。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市板橋區民治街57巷與文新路口，7日凌晨0時許，1名21歲的葉姓男子帶著女友與朋友在路邊聊天，突然來了一群惡煞對葉男狂毆，並持刀砍傷葉男手腳，警方獲報趕抵現場，僅見葉男倒在路邊全身是血，但仍意識清醒，而葉男的友人及砍人的惡煞早已各自逃離現場，警方趕緊將他送往鄰近的醫院救治，並在周遭帶回4名疑似打人的青少年及葉男女友回派出所訊問。

警方調查，葉男向警方供稱與人有債務糾紛，多次遭人討債都能幸運閃避。7日凌晨0時許，葉男帶著女友在華將拖吊場旁的路邊與友人聊天，不巧被對方見到，隨即找來一群惡煞就朝他猛打，並持刀砍傷葉男手腳，葉男女友嚇的趕緊報案。

警方出動快打部隊趕抵現場，發現葉男倒在地上渾身是血，警方趕緊找來救護車將他送往鄰近的亞東醫院急救，所幸治療後並無生命危險，報案的葉男女友也跟著警方回派出所製作筆錄。

警方表示，葉男身上有多處刀傷，頭部也遭人持鈍器毆傷，目前在現場帶回4名疑似涉案的青少年，他們都否認涉案，也聲稱不認識葉男。警方認定此案是因債務尋仇，目前正調閱周遭監視器畫面，要進一步釐清案發經過，並將涉案的惡煞盡速逮捕歸案。

▲▼案發現場還留下大片血跡。（圖／記者趙永博攝）



▲▼警方將葉男女友及4名疑似涉案的青少年，帶回派出所偵訊。（圖／記者趙永博攝）



▲事發地點就在板橋區文新路及民治街57巷路口。（圖／記者趙永博攝）

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