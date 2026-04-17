辛拉麵也危險！戰火引爆「包裝材料荒」　南韓食品業：5月生死關頭

▲ 辛拉麵包裝材也面臨基礎原料危機。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中東戰火延燒，南韓食品業陷入「包裝材料大亂」危機，部分廠商庫存僅剩2周，業界直言5月將是最關鍵的生死關頭，一旦庫存耗盡恐怕缺貨或被迫漲價。

石腦油斷供 包裝原料價格暴漲70%

綜合《紐西斯新聞社》等韓媒，危機導火線是全球石化產業不可或缺的基礎原料——石腦油（Naphtha）。石腦油是製造聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）及PET等塑膠樹脂的核心原料，進而用於生產泡麵包裝袋、零食外包裝與飲料瓶等。

隨著伊朗封鎖荷莫茲海峽，中東原油運輸管道幾乎中斷，南韓最後一批中東進口原油於3月20日抵達忠清南道瑞山大山港後，後續船班便陷入停擺。國際石腦油價格也從開戰前的每噸633美元，暴漲至每噸1141美元，漲幅逾70%；塑膠樹脂同步上揚15%至25%。

5月缺口全面浮現 農心備料僅剩1個月

包裝材料短缺壓力已直接衝擊生產線，食品業界透露，主要廠商的石腦油供應率預計最快4月底跌破100%，生產缺口將從5月開始全面浮現。生產辛拉麵的農心集團因旗下擁有包裝子公司栗村化學，原本被視為相對安全，但隨著戰事拉長，原先的3個月份石腦油備料如今僅剩約一個月，處境同樣堪憂。

業界人士指出，即便此刻立即停戰，原油從中東出發、完成精煉並進入包裝生產線，仍需等到6月以後，無論如何都難以避免5月底至6月初青黃不接的情形。

中小廠商僅能撐2周 包材單價飆漲30%

中小型廠商處境更為嚴峻，部分塑膠薄膜加工業者僅可運作約2周，多數食品企業的現有庫存也僅能撐1至3個月。以泡麵、零食、冷凍食品等高度依賴薄膜包裝的類別衝擊最大，業者坦言已開始評估縮減非主力產品的生產比重，集中資源維持核心商品供應。部分包裝材料單價自本月起已上漲20%至30%，原物料累計漲幅最高甚至達到前一年的50%。

危機升溫之下，首爾當局啟動多項緊急應對措施。除對石腦油實施緊急供需調整外，政府15日進一步將乙烯、丙烯、丁二烯、苯等7項基礎油納入管制，並允許政府在情況惡化時直接管控生產與出貨量。追加預算中更編列6744億韓元用於石腦油採購補貼，計畫補貼替代進口石腦油價差的50%，目標是將石化裂解廠（NCC）的稼動率從目前的55%提升至70%。

外交努力急尋替代來源 利比亞阿爾及利亞願增量

至於外交層面，南韓外交部經濟外交調整官朴鍾漢13日至16日赴阿爾及利亞及利比亞，分別與兩國最高能源官員會面，積極爭取原油與石腦油的替代供應來源。其中利比亞國家石油公司（NOC）表示，若交易條件符合要求，願優先將部分原油配額分配給韓國；阿爾及利亞國營能源巨頭Sonatrach則在既有長期合約基礎上，同意進一步擴大原油及石腦油供應。

韓國食品產業協會等13個相關團體已聯合向政府遞交建議書，要求優先保障食品包裝原料供應、補貼原料成本、放寬標示法規並加速行政通關程序。協會指出，在高利率、高匯率、高物價三重壓力下，企業已無法繼續吸收原料漲價的成本，食品供應鏈穩定性面臨前所未有的威脅。