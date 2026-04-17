　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

辛拉麵也危險！戰火引爆「包裝材料荒」　南韓食品業：5月生死關頭

▲▼ 韓國超市,韓國泡麵,辛拉麵。（圖／VCG）

▲ 辛拉麵包裝材也面臨基礎原料危機。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中東戰火延燒，南韓食品業陷入「包裝材料大亂」危機，部分廠商庫存僅剩2周，業界直言5月將是最關鍵的生死關頭，一旦庫存耗盡恐怕缺貨或被迫漲價。

石腦油斷供　包裝原料價格暴漲70%

綜合《紐西斯新聞社》等韓媒，危機導火線是全球石化產業不可或缺的基礎原料——石腦油（Naphtha）。石腦油是製造聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）及PET等塑膠樹脂的核心原料，進而用於生產泡麵包裝袋、零食外包裝與飲料瓶等。

隨著伊朗封鎖荷莫茲海峽，中東原油運輸管道幾乎中斷，南韓最後一批中東進口原油於3月20日抵達忠清南道瑞山大山港後，後續船班便陷入停擺。國際石腦油價格也從開戰前的每噸633美元，暴漲至每噸1141美元，漲幅逾70%；塑膠樹脂同步上揚15%至25%。

5月缺口全面浮現　農心備料僅剩1個月

包裝材料短缺壓力已直接衝擊生產線，食品業界透露，主要廠商的石腦油供應率預計最快4月底跌破100%，生產缺口將從5月開始全面浮現。生產辛拉麵的農心集團因旗下擁有包裝子公司栗村化學，原本被視為相對安全，但隨著戰事拉長，原先的3個月份石腦油備料如今僅剩約一個月，處境同樣堪憂。

業界人士指出，即便此刻立即停戰，原油從中東出發、完成精煉並進入包裝生產線，仍需等到6月以後，無論如何都難以避免5月底至6月初青黃不接的情形。

中小廠商僅能撐2周　包材單價飆漲30%

中小型廠商處境更為嚴峻，部分塑膠薄膜加工業者僅可運作約2周，多數食品企業的現有庫存也僅能撐1至3個月。以泡麵、零食、冷凍食品等高度依賴薄膜包裝的類別衝擊最大，業者坦言已開始評估縮減非主力產品的生產比重，集中資源維持核心商品供應。部分包裝材料單價自本月起已上漲20%至30%，原物料累計漲幅最高甚至達到前一年的50%。

危機升溫之下，首爾當局啟動多項緊急應對措施。除對石腦油實施緊急供需調整外，政府15日進一步將乙烯、丙烯、丁二烯、苯等7項基礎油納入管制，並允許政府在情況惡化時直接管控生產與出貨量。追加預算中更編列6744億韓元用於石腦油採購補貼，計畫補貼替代進口石腦油價差的50%，目標是將石化裂解廠（NCC）的稼動率從目前的55%提升至70%。

外交努力急尋替代來源　利比亞阿爾及利亞願增量

至於外交層面，南韓外交部經濟外交調整官朴鍾漢13日至16日赴阿爾及利亞及利比亞，分別與兩國最高能源官員會面，積極爭取原油與石腦油的替代供應來源。其中利比亞國家石油公司（NOC）表示，若交易條件符合要求，願優先將部分原油配額分配給韓國；阿爾及利亞國營能源巨頭Sonatrach則在既有長期合約基礎上，同意進一步擴大原油及石腦油供應。

韓國食品產業協會等13個相關團體已聯合向政府遞交建議書，要求優先保障食品包裝原料供應、補貼原料成本、放寬標示法規並加速行政通關程序。協會指出，在高利率、高匯率、高物價三重壓力下，企業已無法繼續吸收原料漲價的成本，食品供應鏈穩定性面臨前所未有的威脅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鋒面進逼「周六降雨最明顯」　全台變天
大咖男神參加白沙屯媽祖進香！　狂被認出要合照…秒變打卡景點
多家外資看旺台積電　最新目標價出爐
快訊／新北刑大圍捕被衝撞　偵防車爛毀
快訊／台股收盤大跌　台積電跌55元
獨／求白沙屯媽尋獲婆婆　孝媳淚曝兩難心情：媽媽真的不在了
醫示警「胃癌初期4大症狀」易誤認　多數確診已中晚期

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

假送上學真殺害！繼父棄屍「開車載妻」返校演戲　警早識破不對勁

傳LPG船砸1.2億插隊！巴拿馬運河大塞船　與伊朗戰爭有關

囚禁120天！她被迫刺青「肉身狂刺男友名」　牙醫竟是變態虐待狂

醫師切錯器官！70歲患者「整顆肝不見」大出血　慘死手術台

歐洲航空燃油只剩6週　IEA首長示警「恐掀航班取消潮」

2分鐘被搶7740萬！蒙面嫌制伏保全奪槍　洗劫15公斤金飾逃逸

辛拉麵也危險！戰火引爆「包裝材料荒」　南韓食品業：5月生死關頭

男童曾怨「怪叔叔一直吵架」　殺子繼父再婚後性情大變

免費石油來了！川普：伊朗願交出濃縮鈾　二輪談判有望周末登場

起飛5分鐘失聯！印尼直升機墜毀8人全罹難　發現殘骸

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

媽祖巡視西螺果菜市場　客人老闆超驚喜連生意都不顧了

白沙屯媽祖出巡中！還願還能分期　鑽轎底3類人千萬別試

壯觀空拍畫面曝！白沙媽三進三退衝朝天宮　香燈腳擠爆高呼：進喔

高虹安論文涉抄襲資策會期刊！　智財商業法院發回更審理由曝

親吻土地23秒！財神總統參選嘉義市長　喊話張啓楷：退選吧

假送上學真殺害！繼父棄屍「開車載妻」返校演戲　警早識破不對勁

傳LPG船砸1.2億插隊！巴拿馬運河大塞船　與伊朗戰爭有關

囚禁120天！她被迫刺青「肉身狂刺男友名」　牙醫竟是變態虐待狂

醫師切錯器官！70歲患者「整顆肝不見」大出血　慘死手術台

歐洲航空燃油只剩6週　IEA首長示警「恐掀航班取消潮」

2分鐘被搶7740萬！蒙面嫌制伏保全奪槍　洗劫15公斤金飾逃逸

辛拉麵也危險！戰火引爆「包裝材料荒」　南韓食品業：5月生死關頭

男童曾怨「怪叔叔一直吵架」　殺子繼父再婚後性情大變

免費石油來了！川普：伊朗願交出濃縮鈾　二輪談判有望周末登場

起飛5分鐘失聯！印尼直升機墜毀8人全罹難　發現殘骸

非洲夫不工作還外遇！新竹女嫁10年變噩夢　賺錢養家被譏打掃阿姨

中駐日使館斥責日方失職　「遭炸彈威脅與持刀闖入」查40天無進展

郭嚴文因傷主動終止測試　兄弟今將正式註銷合約

勇士嘴綠被爆料戰快艇前「狂吐」　照樣守死雷納德

假送上學真殺害！繼父棄屍「開車載妻」返校演戲　警早識破不對勁

北捷車廂驚傳公然打小孩！9歲男童遭陌生女巴頭彈耳...驚嚇逃回家

新竹物流大當機「官網癱瘓逾4小時」　出貨配送卡關

徐至琦遭控滑雪團詐騙！ 暴瘦至47公斤備百項證物提告

新北5歲童藥局被摸屁股！母機警發現狂罵　阿北瞎扯：看他可愛

還原《賭神2》邱淑貞超狂戰服！林采緹「包不住上圍」事業線外露被看光

【保持距離】鸚鵡躲角落不想人碰 看不到人又會探頭出來

國際熱門新聞

即／狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！

頂級女公關「評比男客等級」顛覆三觀！　醫生如地雷

京都男童慘死　繼父曝殺子細節：先載到學校

川普宣布「以黎停火10天」

川普：伊朗願交出濃縮鈾　二輪談判有望周末登場

男童曾怨怪叔叔　繼父婚後性情大變

馬斯克搶台灣半導體人才！　特斯拉鎖定新竹開職缺

京都男童案4大疑點　前警揪繼父破綻

台積電ADR重跌超過3%　以黎停火美股收紅百點

2機師用無線電「瘋狂喵喵叫」

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

園藝師帥到歪樓！　「告白留言」太瘋狂關板

比利時最美公主18歲了！　美照連發「神還原」10年經典

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

更多熱門

相關新聞

韓大野狼第10天終於抓到　射槍生擒影像曝

韓大野狼第10天終於抓到　射槍生擒影像曝

南韓大田O-World主題樂園一隻人工飼育的公狼「Neukgu」（늑구）本月8日掘地逃出後，不斷在附近地區遊蕩。

韓世越號船難12周年　李在明哽咽致詞

韓世越號船難12周年　李在明哽咽致詞

李在明將出訪印度、越南　攜四大財閥同行

李在明將出訪印度、越南　攜四大財閥同行

英法推「航行自由」　李在明擬參加視訊峰會

英法推「航行自由」　李在明擬參加視訊峰會

法庭重逢尹錫悅！金建希回牢房「崩潰痛哭」

法庭重逢尹錫悅！金建希回牢房「崩潰痛哭」

關鍵字：

南韓石腦油食品包裝中東戰爭缺貨

讀者迴響

熱門新聞

人妻遶境後懷孕　白沙屯媽祖揭性別

閨蜜艾薇戀上吳霏！　正宮崩哭現身吐「心碎內幕」：她覺得她沒有錯

即／狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！

糖化血色素9.7→5.8！她「白飯照吃」狂瘦10kg　關鍵3招曝

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

頂級女公關「評比男客等級」顛覆三觀！　醫生如地雷

千元發票中百萬夢碎！沒打統編仍被揪出「營業人」　國稅局不給獎

LINE「收回訊息」照樣被看光！iPhone一招破解　網狂試成功

鄭麗文選2028？賴清德最該擔心的是他

收費被問「香燈腳來吃不是都免費嗎？」店家傻眼

淡出10年！曲家瑞「為小S復出」

京都男童慘死　繼父曝殺子細節：先載到學校

10年資深「香燈腳」嘆白沙屯進香變質　揭2崩壞現狀

很容易暈船的三大星座！

長抱台積電20年賣了！神人曬「超狂對帳單」　網瘋朝聖

更多

最夯影音

更多
京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男
京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面