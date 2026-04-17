快訊／台61線4車嚴重事故！槽車翻覆釀3傷　化學物外洩全線封閉

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉台61線南下161.9公里處，今(17日)清晨3點多，發生一起2輛小貨車與2輛化學槽車的連環追撞事故。事故造成3人受傷送醫，所幸沒有人員受困。不過，其中一輛翻覆的化學槽車「乙酸甲酯」洩漏，消防局立即啟動應變機制，並請求環境事故專業小組支援、目前全線雙向封閉中，用路人必須改道行駛。

▲台61線伸港段發生槽車翻覆，化學毒物外洩。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

▲台61線伸港段發生槽車翻覆，化學毒物外洩。（圖／民眾提供，以下同）

彰化縣消防局據報，這起車禍發生在凌晨3點10分左右。現場共有4輛車追撞，包括2輛小貨車與2輛化學槽車。其中一輛槽車跨越中央分隔島翻覆，由於車內載運的疑似是「乙酸甲酯」有洩漏情況；另一輛槽車則是載運「熔硫」，目前沒有外洩。

為了避免洩漏物質引發危險，現場北側由台中市消防人員負責安全防護，南側則由伸港消防分隊與和美消防分隊操作消防機器人，進行射水稀釋與監控，目前由環保局及工務段接手。

傷者部分，小貨車駕駛及副駕駛、翻覆槽車的駕駛分別送往童綜合醫院、彰化秀傳醫院及彰濱秀傳醫院，三名傷者送醫時意識清楚，無生命危險。

清晨5點27分，台中環境事故專業技術小組抵達現場，協助消防人員以消防機器人出水稀釋洩漏濃度，並持續監控空氣狀況。直到上午7點18分，石化廠房人員調派兩台全吊吊車到場，進行移槽作業，消防人員則在旁全程戒護，目前仍全線封閉中。