毒蟲拉K違停遇攔檢心虛逃　撞遊覽車終遭勇警逮

▲板橋陳姓男子駕車吸食K他命後違停，遭警方攔檢不從逃逸，最後仍被勇警逮獲。（圖／記者趙永博翻攝）



記者趙永博／新北報導

新北市板橋區仁愛街一處超商前9日晚間10時許，一名26歲的陳姓男子駕車違停路邊，見巡邏員警上前盤查，陳男立即心虛逃跑，員警立即呼叫警網圍捕，最後撞上1輛遊覽車及2輛小客車後，遭圍捕員警攔停，員警在車上搜出2包K他命，最後將陳男帶回派出所偵訊，訊後將依妨礙公務、公共危險及毒品等罪名移送法辦。

警方表示，廖聖瑋、曾羿頻2名員警在執行巡邏勤務時，見陳男駕車違停在仁愛街一處超商前，便上前盤查，陳男打開車窗，員警就聞到濃濃毒品味，遂喝令陳男下車配合攔查，不料陳男心虛，踩了油門往65快速道路方向加速逃逸，員警尾隨在後，並呼叫線上警網支援，最後陳男在縣民大道與華興路口撞上2輛轎車及1輛遊覽車後，才遭警方攔停。

員警持槍喝令陳男下車，陳男見無處可逃，只好乖乖下車，大批員警上前將他壓制在地上，員警在陳男車內搜出2包粉末及1包疑似毒品殘渣，經送驗後，確認是總重0.93公克的K他命，當場將他上銬帶回警局偵訊。

▲陳男駕駛的銀色轎車，車頭嚴重毀損。（圖／記者趙永博翻攝）



被撞的客運司機表示，當時剛載完客人，要把遊覽車開回柑園停放，在路邊停等紅燈時，突然遭到後方轎車衝撞，看到警車跟隨在後，才知道是警察逮犯人，而車輛損失，事後也將求償。所幸警方追捕陳男的過程中，僅有車輛受損，並無造成人員傷亡。

警方調查發現，陳男有妨礙自由及毀損等前科，當晚因為駕車又拉K，見員警攔查，才會心虛駕車逃跑。陳男在被壓制時，向警方供稱，是因為擔心車牌被查扣，才會逃跑，直到警方發現車上有毒品，陳男才默不吭聲被帶回警局，陳嫌訊後將依毒品、妨礙公務及公共危險等罪名移送法辦。

▲▼遭到陳男駕車撞到的轎車及遊覽車。（圖／記者趙永博翻攝）



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