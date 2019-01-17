日本潮流公仔狂襲台南　南紡購物中心庫柏力克熊大展登場

▲台南市南紡購物中心及梵藝術中心攜手合作，於5樓夢想舞台舉辦「KU BEAR總動員 20年收藏暨年度大展」。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

為讓民眾體驗日本當代潮流藝術魅力，台南市南紡購物中心及梵藝術中心攜手合作，於5樓夢想舞台舉辦「KU BEAR總動員 20年收藏暨年度大展」，現場展出高達上百款的庫柏力克熊（Be@rbrick）經典作品，民眾可近距離觀賞哆啦a夢、星際大戰、無敵鐵金剛等聯名款庫柏力克熊，民眾不妨趁著新春連假前來觀展。

1月19日起至3月4日，南紡購物中心於5樓夢想舞台，舉辦「KU BEAR總動員 20年收藏暨年度大展」，現場展出日本玩具界潮物庫柏力克熊近20年來的經典作品，展場焦點為限量款哆啦a夢、如金條般的GOLD BAR款及千秋款庫柏力克熊等稀有收藏，另外還有多款電影、藝術家及卡通聯名款公仔，多達上百款的作品要讓民眾仔細品味日本潮流公仔的獨特美學。

風靡全球的庫柏力克熊(Be@rbrick)為日本玩具商Medicom Toy所創造的一款玩具，名稱由Bear+Kubrick取字根組成，Ku與日本數字9發音一樣，代表庫柏力克熊是由耳朵、頭、身體、屁股、雙手與雙腳等9個零件所組成，透過與各種品牌、藝術家的聯名打入年輕一代的藝術市場，也因此成為極具收藏價值的公仔之一。

南紡購物中心及梵藝術中心，歡迎民眾把握機會，前往購物中心5樓夢想舞台觀展，體驗一下日本當代潮流藝術的魅力。