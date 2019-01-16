台科大與九州大學簽訂校級合約　這3研究所生畢業可得雙碩士學位

▲台科大校長廖慶榮（圖右）親自至九州大學與久保千春校長（圖左）簽訂校級合約，擴大雙方交流。（圖／台科大提供）

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台科大與日本九州大學簽訂校級合約，擴大雙方交流，除了提供交換生名額外，更簽訂碩士班雙聯學位。台科大工程、電子、應科所碩士班學生可赴九州大學研讀，畢業能同時取得台科大與九州大學雙碩士學位。

台科大校長廖慶榮表示，九州大學是日本頂尖研究型的國立大學，在日本有重要的學術地位，更在許多領域有國際級大師，而且九州大學在QS 2019世界大學排名為126名，日本國內排名第7名，是台科大積極合作的對象。

▲台科大與九州大學更簽訂碩士雙聯學位。（圖／台科大提供）

廖慶榮說，台科大和九州大學的交流最早來自於設計學院，這次擴大簽訂校級合約，希望讓全校師生都能受惠，期待兩所大學更深入合作，擴大雙方師生交換、推動師生共同研究、強化國際產學合作機會，相互提升國際競爭力。

▲台科大與九州大學建立緊密的研究合作關係。（圖／台科大提供）

特別的是，台科大除了與九州大學簽訂校級合約，更與九州大學簽訂碩士雙聯學位，希望透過師生的跨國研究合作，促進研究室交換，讓教研人員跨國、跨校合作，建立兩校共同跨國研究和產學合作計畫，透過緊密的研究合作關係，同學們可赴九州大學研究和學習，更可獲得台科大與九州大學雙碩士學位。