2018中俄貿易額達3兆「創新高」　俄外長：遠未到極限

▲ 俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Серге́й Ви́кторович Лавро́в）16日表示，「2018年俄中貿易額超過1000億美元（約新台幣3兆元），創下歷史紀錄，但遠未達到極限；俄中還有許多雄心勃勃的經貿發展規劃，這些規劃在2018年兩國領導人多次會晤時都進行了深入討論。」

據中新網報導，在莫斯科舉行「總結2018年俄羅斯外交工作」新聞發布會時，拉夫羅夫指出，「兩國已決定支持落實70個重點經貿合作項目，涉及能源、產業、交通、航空航天等多個領域，且兩國航空航天部門正在協調格洛納斯（俄羅斯的全球衛星系統）與北斗系統的導航服務。」

「俄中關係達到當前友好水平是因為雙方互為鄰國和戰略協作夥伴，有諸多共同利益」。拉夫羅夫說，「雙方願推動全球貿易體制更加合理且不易受某些國家單方面無理要求影響。俄中未來還將繼續深化歐亞經濟聯盟與『一帶一路』倡議的合作對接，密切在國際問題上的立場協調，加強在金磚、上合等地區和國際組織框架內的合作。」

▲拉夫羅夫。（圖／路透）

拉夫羅夫還在發布會上就俄羅斯與美國、日本等國家和地區的關係做出闡述。他表示，「俄方有意與美國和歐盟按照平等互利的原則恢復正常關係，但同時也將對北約在俄邊境附近軍事活動和在俄邊境地區修建軍事設施作出反應。」

拉夫羅夫強調，俄羅斯和日本要成為國際事務合作夥伴「還早的很」。他稱，日本是唯一「無法全盤接受二戰結果的國家，否則不會質疑俄羅斯對南千島群島（日稱北方領土）的主權。希望日本承認二戰結果，這是現代國際體系中不可迴避的因素」