17日蘇花改開放大貨車通行　車流順暢

▲▼蘇花改蘇澳與東澳路段，繼開放大客車通行後，17日又開放大貨車上路了，開放大貨車通行首日，車流順暢。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

17日大貨車開進蘇花改了！截至17日12時止，蘇花改南下共通過85輛大貨車，北上為96輛，公路局表示，整體而言，大貨車通車首日行車秩序良好，惟有部份無載貨大貨車未駛入地磅站。另，宜蘭監理站，共計攔檢33輛（砂石車15輛，貨車及聯結車18輛），共舉發12件（未標示指定標識1件、滅火器失效9件、胎紋不符通知臨檢1件、車長超過12.2米違規舉發1件）。

蘇花改蘇澳與東澳路段，繼開放大客車通行後，17日又開放大貨車上路了，大貨車駕駛能省去走路況常出問題的舊蘇花蘇澳與東澳段，他們說太棒了，因為安全又可省約20分鐘車程。

公路總局表示，蘇花改蘇澳與東澳路段17日上午9時正式開放12.2公尺以下非管制大貨車通行，而依據蘇花改環評說明書規定，行駛蘇花改大貨車無論是否載貨，均需進入地磅站減速停車受檢後，遵行儀控號誌指示匯入主線車道，以確保整體行車順暢與長隧道安全，蘇花改已裝設違規舉證系統，請大貨車駕駛人依規定過磅受檢，以免受罰。

公路局也呼籲用路人，出發前請做好車輛安全檢查，進入隧道請遵行安全管制，蘇花改隧道速限為60公里，大客車及大貨車與前車須保持100公尺安全距離，小客車與前車保持50公尺安全距離，並行駛左側車道，禁行右側之緊急救援車道，更禁止超車等危險駕駛行為。

行車前請先至第四區養護工程處網站參閱「台9線蘇花公路蘇澳-東澳段通車宣導」，瞭解相關行車安全須知及各種行車管制規定，多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）並隨時注意收聽廣播訊息以維行車平安！