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台9丁線舊蘇花公路17日起禁行大貨車　宣導期3個月

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記者游芳男／宜蘭報導

17日大貨車可走蘇花改，但大貨車駕駛請注意！受環評規定，台9丁線的舊蘇花公路將禁行大貨車，公路總局將採發證管制方式，開放申請通行證，並以車牌辨識系統來科技執法，宣導期3個月後，若大貨車誤闖台9丁線，將吃罰單。

▲17日台9丁線的舊蘇花公路，將禁行大貨車，公路總局在台九丁線蘇澳入口（如圖）設置車牌辨識系統，宣導期3個月後，若未申請誤闖舊蘇花的大貨車，將吃罰單。（圖／記者游芳男攝）

▲17日台9丁線的舊蘇花公路，將禁行大貨車，公路總局在台九丁線蘇澳入口（如圖）設置車牌辨識系統，宣導期3個月後，若未申請誤闖舊蘇花的大貨車，將吃罰單。（圖／記者游芳男攝）

公路總局表示，大貨車走蘇花改，但台9丁線將同步禁止大貨車通行，台9丁線除載運危險物車輛及沿線之工廠、工地、商家或其他臨時性需求（如搬家）可申請通行證通行外，其餘穿越性之大貨車請行駛蘇花改路段。

一般大貨車通行證可依「省道台九丁線大貨車行駛公告禁行路段通行證申請作業規定」申請通行證，其中自用大貨車請向公路總局第四區養護工程處申請，營業用大貨車則向車籍所在地各區監理機關申請，另載運危險物品車輛請依原申請方式申請臨時通行證即可；為讓用路人逐步了解此新規定，通車後將有3個月的勸導期，勸導期後如未持有通行證通行台9丁線者，將由宜蘭縣警察局依法取締。

公路總局指出，17日起，大貨車行駛台9丁線會有3個月緩衝期，緩衝期過後，未申請通行證的大貨車行駛台9丁線，將可依違反「道路交通管理處罰條例」第60條規定，開罰900元，並記違規點數，半年累積6點，可吊扣駕照。

另，已在台九丁線蘇澳入口設置車牌辨識系統，將採科技執法，若大貨車未申請通行證就走台九丁線，將逕行告發，預計緩衝期結束後，就會開始執法。

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關鍵字：蘇花改,舊蘇花公路台9丁線,禁行大貨車

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