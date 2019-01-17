蘇花改蘇澳-東澳段9時起「放行大貨車」　舊蘇花轉型太平洋景觀大道

記者賴文萱／台北報導

蘇花改「蘇澳－東澳段」1月17日上午9時起正式開放大貨車通行，在開放後台9丁線（原蘇花公路）將禁行大貨車，但載運危險物品大貨車仍禁行蘇花改，另外，公司、住家位於台9丁線上的大貨車申請通行證後仍可行駛舊線。

公路總局表示，蘇花改「蘇澳－東澳段」是開放12.2公尺以下非管制大貨車通行，並禁行載運危險物品車輛，同時台9丁線（原蘇花公路）將同步禁止大貨車通行，未來台9丁線除載運危險物車輛及沿線的工廠、工地、商家或其他臨時性需求（如搬家）可申請通行證通行，通車後將有3個月的勸導期，勸導期後如未持有通行證通行原蘇花公路者，將由宜蘭縣警察局依法取締。

▲舊蘇花公路在禁行大貨車後，將逐步轉型「太平洋景觀大道」。（圖／翻攝自Google Map）

在禁行大貨車後的舊蘇花公路將逐步轉型「太平洋景觀大道」，未來擬規劃成以自行車、機慢車為主的「慢活公路」，沿線也考慮增設景觀平台等設施，盼能打造成國際級景點。

▲蘇花改蘇澳至東澳段1月17日上午9時起開放大貨車通行，但大貨車要保持100公尺的車距。（圖／記者季相儒攝）

為維護該路段開放大貨車通行後的安全，公路總局呼籲，大貨車駕駛依道路交通安全規則，裝載貨物不得超過核定總重量並裝載穩妥，如果是裝載易飛散的貨品，請依相關規定使用防塵布或其他不透氣覆蓋物覆蓋並應捆紮牢靠，邊緣應向下延伸覆蓋至車斗上緣以下15公分以上。

公路總局宜蘭監理站將會同警察機關，常態性每月排定6至7班次在蘇澳與東澳地磅站執行監警聯稽路檢勤務，通車初期也會將加強辦理，確保行車安全。

公路總局再提醒大貨車駕駛人，進入蘇花改路段後請靠外側行駛進入地磅站檢查，檢查無疑後請依儀控號誌進入主線，與前車保持100公尺安全距離並行駛左側車道，禁行右側之緊急救援車道，更禁止超速、超車、逼車等危險駕駛行為。

▲通車初期，公路總局宜蘭監理站將會同警察機關加強辦理路檢勤務，確保行車安全。（圖／記者游芳男攝）

根據公路總局統計，蘇花改一天單向車流量，平日3000到4000輛次，週休假日5000到6000輛次，如果開放大貨車行駛，平日一天約增加1000輛次，假日較少約500到600輛次。