蘇花改1/17開放大貨車！機車也爭想要走　公總擬花1年評估再決定

▲蘇花改蘇澳至東澳段1/17將開放大貨車通行。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

蘇花改「蘇澳至東澳段」目前小客車、大客車都能通行，1月17日上午9時也將正式開放大貨車上路，但機車仍維持暫不開放。公路總局近期將委外啟動可行性研究，預計需花費1年時間，待研究案出爐後，才會決定是否讓機車也能走蘇花改。

目前已營運的蘇澳至東澳段，在去年2月5日開放小型車，5月7日開放大客車通行，接著在今年1月17日上午9時也會正式開放大貨車通行。在開放後，台9丁線（原蘇花公路）將禁行大貨車，但載運危險物品大貨車仍禁行蘇花改，另外，公司、住家位於台9丁線上的大貨車仍可行駛舊線。

▲蘇花改蘇澳與東澳段1/17開放大貨車通行，通行時，大貨車要保持100公尺的車距。（圖／記者游芳男攝）

過去有民眾在公共政策網路參與平台提案「開放蘇花改多車種通行」，該提案民眾指出，蘇花公路只要遇強震都會有落石的掉落，蘇花改通車卻限車種進入，而剩下的用路人都得走頭頂上隨時會有落石的危險公路，政府口口聲聲說機車防護力弱，但越安全的公路系統，卻每每獨缺機車行駛規劃，難道騎士是次等公民？

▲蘇花改在開放通車之初，僅開放小客車通行，許多車種都不能走，之後才陸續開放大客車、大貨車通行。（圖／翻攝自臉書「蘇花公路即時路況」）

公路總局交通管理組組長薛讚添表示，近期將委外啟動「長隧道通行機車條件研究」，會針對國外隧道開放狀況多蒐集一些資料，預計研究要花費1年時間。他指出，蘇花改長隧道多，大小車輛混雜一起，過去台灣沒有碰過這樣的交通狀況，屆時將待研究案出爐後，再行決定是否開放機車通行。

公路總局過去也曾就此議題做出回應，蘇花改車種管制須考量隧道內通風、事故防制、既有蘇花公路聚落活化發展及客貨運的運輸流暢，並顧及長隧道行車安全考量，故在考量長隧道屬較封閉環境，無論光線、行車環境等條件均不如一般路段，機慢車在運具中其保護措施較屬弱勢，因此目前蘇花改並未設計開放機車通行。