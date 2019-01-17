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社會 社會焦點 保障人權

大貨車可以走蘇花改了！　駕駛樂翻

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▲▼蘇花改蘇澳與東澳路段，繼開放大客車通行後，17日又開放大貨車上路了。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼蘇花改蘇澳與東澳路段，繼開放大客車通行後，17日又開放大貨車上路了。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

走了！走了！大貨車開進蘇花改了！蘇花改蘇澳與東澳路段，繼開放大客車通行後，17日又開放大貨車上路了，大貨車駕駛能省去走路況常出問題的舊蘇花蘇澳與東澳段，他們說太棒了，因為安全又可省約20分鐘車程。

▲▼蘇花改蘇澳與東澳路段，繼開放大客車通行後，17日又開放大貨車上路了。（圖／記者游芳男攝，下同）

蘇花改蘇澳與東澳路段2018年2月5日開放小型車通行，同年5月7日開放大客車通行，公路總局先前指出，開放大貨車通行目標在1月、即農曆年前。而在交通部8日核定後，大貨車17日上午9時通行蘇花改。

蘇花改蘇澳與東澳段是開放3.5噸以上、12點2公尺以下非管制大貨車通行，並禁行載運危險物品車輛（載運柴油、汽油、強酸強鹼溶液等危險物品的車輛），大貨車通行蘇花改，需與前車保持100公尺安全距離，並行駛左側車道，禁行右側之緊急救援車道，更禁止超速、超車、逼車等危險駕駛行為。

公路總局說，為維護路段開放大貨車通行後之安全，請大貨車駕駛依道路交通安全規則，裝載貨物不得超過核定之總重量並裝載穩妥，如是裝載易飛散之貨品，亦請依相關規定使用防塵布或其他不透氣覆蓋物覆蓋並應捆紮牢靠，邊緣應向下延伸覆蓋至車斗上緣以下15公分以上。

公路總局宜蘭監理站將會同警察機關常態性每月將排定6至7班次在蘇澳與東澳地磅站執行監警聯稽路檢勤務，通車初期並將加強辦理，以確保行車安全。

公路總局提醒大貨車駕駛人特別注意，進入蘇花改路段後請靠外側行駛進入地磅站檢查，檢查無疑後請依儀控號誌進入主線，行車前請先至該局第四區養護工程處網站參閱「台9線蘇花公路蘇澳-東澳段通車宣導」，瞭解相關行車安全須知及各種行車管制規定，並多利用該局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）並隨時注意收聽廣播訊息。

另為強化蘇花改路段大貨車行車安全觀念，該局已製拍宣導影片並上傳youtube供下載，且已轉送相關貨運通業公會宣導。

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關鍵字：蘇花改,大貨車,通行

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