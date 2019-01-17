獲朱立倫、韓國瑜背書　鄭世維登記參選立委補選戰綠票倉

▲鄭世維登記參選。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨市黨部主委李乾龍17日陪同文傳會副主委鄭世維登記參選新北市立委補選，他受訪表示，昨天中常會通過徵招，就是重新開始、重新出發，重內心開始、從新角度出發，新世代就要有新思維，他也強調，黨內的長輩們都支持他。

鄭世維表示，所有新北市三重的鄉親朋友，能給他一個服務的機會，對於他的戶籍在蘆洲，他表示，他過去在當新北縣議員他的選區就是三重蘆洲，都是他服務的地方，在議員卸任後也承蒙前新北市長朱立倫青睞，徵召他到果菜公司服務三年四個月；從高中時期就在三重蘆洲附近生活，很多親戚朋友都住在這一代，所以他對這裡不陌生。

對於他的人生軌跡和高雄市長韓國瑜非常雷同，他則回應，這一路上的境遇不敢跟韓國於劃上等號，但願意追隨他的腳步；他表示自己已經跟韓國瑜通過電話，也有聯繫高雄地方議員、長官聯繫，若時間許可韓就會北上來站台。

朱立倫、韓國瑜都替他背書，被解讀朱韓合作，他則回應他不是誰的人「我是我老婆的」，朱立倫有提攜之情，洪秀柱有肯定、吳敦義重用、王金平對他疼愛有加，自己是一個從基層出身的小孩，能夠承蒙黨中央長輩一致的愛護，他相信這就是國民黨世代提攜年輕人的表徵。

對於民進黨的對手余天，鄭世維表示，余天大哥德高望重，民進黨應該借用長才、適才適所，延攬余天擔任華視總經理，為演藝界作貢獻。國家的未來，三重的發展，就讓年輕人來拚。世代需要交替，台灣需要注入新的思維，因此他也呼籲三重地區的選民，這次一定要把票投給他，把剩下8個月任期當作鑑賞期，相信只要做得好，保證「一試成主顧」