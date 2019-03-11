朱立倫南下彰化輔選　鄉親高喊：總統好！

▲彰化第一選區立委補選，前台北市長朱立倫10日南下為國民黨籍候選人柯呈枋輔選。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

選前黃金周，國民黨全力挺柯！國民黨前主席朱立倫10日下午與立委柯志恩、沈智慧，一起陪同柯呈枋在和美掃街拜票；朱立倫盛讚柯呈枋年輕、專業、形象好，是彰化最有希望的新生代，籲請彰化鄉親與新北市設籍彰化的鄉親，16日一定要返鄉投票，把柯呈枋送進立法院。

朱立倫助選柯呈枋，親手拿著麥克風自我介紹「我是朱立倫」，親切的作風，風靡了總部的工作人員，甚至總部附近的鄉親也聞風趕來，爭相與他合影，有的鄉親甚至高喊「總統好！」，逗得全場大笑。

朱立倫強調，民進黨執政這3年來，台灣的經濟、兩岸關係、民眾的生活，大家看得太清楚了，在2018大選 11月24日投票日人民已經給民進黨教訓，這次彰化抽到1號，金門也是抽到1號、新北抽到2號，台南抽到4號，希望大家1124加油努力，要打勝仗。同時預告13日晚上在鹿港的團結晚會，他會再來彰化向鄉親拜託，「請一定支持1號柯呈枋」。

朱立倫說，13日晚上在鹿港的團結晚會，他會再來彰化向鄉親拜託，「請一定支持1號柯呈枋」；柯呈枋的本家姊姊立委柯志恩，遠從屏東來助選。她說，台北有柯P，立法院有「雙柯」柯志恩與柯建銘，她拜託鄉親把年輕、優秀的柯呈枋送進立法院，「讓老柯out！」。

立委補選最後一周，柯呈枋持續拚鬥，按既定行程拜票，即使這幾天雨下不停，氣溫又低，他仍站在車上，走遍鹿港、福興、和美的大街小巷，以最真誠的態度向選民懇託。柯呈枋說，一路上看到鄉親向他揮手回應，感到溫暖，且深受感動，他一定努力不負所託，希望鄉親16日要出來投票支持他。



【其他新聞】



►小三撇8年婚外情！人妻跳樓前逼老公輸誠 認：偷吃次數難以計算



►黑色轎車疑「打水漂失控」 遊覽車國3遭撞2次側翻轉180度原因曝