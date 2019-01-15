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影／朱立倫2019首發直播大聊卸任生活　「20隻小豬」春聯曝光！

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記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫15日晚間20:19開臉書直播，與前新北市民政局長江俊霆同框大聊特聊卸任後的生活，也是他今年也是卸任後的首發直播，並揭露豬年春聯，上面有20隻小豬，設計寓意深遠，他也親自簽上名。

朱立倫開玩笑表示，卸任後的生活就是「沒有班可以上」的市民，但也難得可以清閒的學些新的東西，他在直播中說，自己很羨慕可以吃早午餐的人，他很愛吃早午餐，也歡迎大家多推薦好吃的早午餐給他，他要帶太太去吃。

他提到，卸任後帶家人去了京都、大阪，出了很多美食，包括麻糬、咖喱飯、拉麵，他覺得都很好吃，珍惜難得的休假，現在回台灣就沒有班可以上了，覺得怪怪的，但可以睡晚一點，很難得。

針對元旦當天他大嗑燒餅油條的原因他也揭秘了，純粹是一位當天早上江俊霆說表示要帶他去吃年輕人愛吃的「貳樓」餐廳，但升旗完才發現太早了，根本還沒開，只好開車去吃燒餅油條。

朱立倫也表示，自己跟太太從年輕到現在，最大的娛樂就是看電影，但過去當市長太忙，都沒有時間，他說前幾天也跟太太去看「波西米雅狂想曲」，線上有觀眾馬上推薦「比悲傷更悲傷的事」，他說「那部片看了會哭哭欸」！ 

他也透露，自己最近除了各種尾牙場、出席大型活動，這兩個禮拜他都在上課、進修，今天也從早到晚都在課程中，至於課程內容，包括AI人工智慧、新創企業、文化創意、大數據等新創課程，他說自己在公職生涯對很多新東西都落後了，學新的東西滿高興的。

▲朱立倫開直播。（圖／翻攝自臉書）

▲朱立倫開直播。（圖／翻攝自臉書）

▲朱立倫開直播。（圖／翻攝自臉書）

▲朱立倫開直播。（圖／翻攝自臉書）

▲朱立倫、江俊霆開直播。（圖／翻攝自臉書）

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