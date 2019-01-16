久等了！侯友宜立專責小組啟動都更三箭：危老建築達190處

▲新北市長侯友宜市政會議後訪問。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對新北是將成立「都更推動小組」，新北市長侯友宜16日在市政會議後受訪表示，這次要成立都更推動小組，儘速落實都更三箭政策。他也強調，市府最近也盤點了新北市得危老建築，目前已經高達190處。

侯友宜說明，該小組主要是讓都更作業從民辦為主改成公辦，更重要的是成立辦公室推動小組，這些推動小組把相局處，專人專責的方式成立，針對各都更案，一次性地審查、解決問題，讓基礎安全、公共安全跟技術層面都能同時來落實。

侯友宜指出，現行的都更被民眾所詬病，最主要是時效的問題，在推動的力道上，目前較多是讓民間主導，所以負責協的這些市民往往不是很順利，再加上都更程序非常複雜，所以一拖再拖，就耽誤非常多時間；因此，擁有相關專業的副市長陳純敬提出專責小組的概念。

侯友宜提出，在他政見「都更三箭」之中，捷運到哪裡，都更做到哪裡，以及防災型的都更，危老建築有安全疑慮的，一定要政見落實。這一個月他要求專案小組把辦公室成立，人員教育訓練完畢，更重要的把這些都更哪些是危老、防災冊列的地區範圍，一一提列出。

他也直言，最近盤點新北市危老的建築已經有190個地方，他希望能夠展現行動效率，把都更做出來，讓民眾有感。他進一步說明，過去的「都市更新處」是二級單位，它在協調各單位的時候在整個時程效率上，沒有像由陳純敬指定的專責推動小組那麼好，它也會是跨局處的，包括環保局、農業局還有主計、財政等單位都會涵蓋其中，所以相對的在整個工作小組的效率上，會以跨局處的一層機關來指揮調度。