首次備詢火藥味超濃　綠營議員群逼侯友宜向賴清德道歉





▲新北市長侯友宜15日首次參加首次市議會。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜15日首次參加首次市議會，會議開始前他逐一介紹各局處首長，針對前瞻計畫預算做專案報告。藍、綠營雙方議員火藥味濃，綠營議員紛紛在質詢時批評侯友宜去年11月7日公然說謊、批評中央給新北市的預算是0元，強烈要求他向前行政院長賴清德道歉。

針對侯友宜在九合一選舉前都說中央瞻預算給新北市是0元，創造出「0元俱樂部」的新聞標題，民進黨議員們直批他說謊、該向賴清德道歉，他在質詢台上也解釋，當時並不是在講前瞻預算，那是誤會。

民進黨議員廖宜琨質詢時，對侯友宜表示，「你不是姊姊，不要一直跳針！」，直批他應該要向賴清德道歉，不要一直重複當天狀況；並說他雖然會依規定列席，這點比前新北市長朱立倫好，但是在數字方面比朱立倫差，對地方建設瞭解的程度也很差。

多位議員批評侯友宜書面報告才兩頁，就要這麼多預算，很不尊重議會，幕僚工作也要加強，並說在選前說中央只給0元預算，根本是選前詐術，批評他選前政見現在都推給中央兌現，他自己卻沒有作為，是否要讓蘇貞昌兼任新北市長。

議員也呼籲侯友宜，用他是相當重要的藍營諸侯身份，告訴國民黨主席吳敦義及國民黨立委不要在立法院惡意杯葛前瞻預算，為反對而反對，不是潑水、撒麵粉就是砸雞蛋，只差沒有當場做蛋餅。

侯友宜回應，感謝議員都關心前瞻計畫、軌道建設，每一個議員的發言他都尊重，但因為中央一直沒有給新北市，所以選前他們才說新北市是「0元俱樂部」，經過一直向中央提出反應以後，在選前才核定了幾個軌道建設給新北做補助，所以其實議員在方面都都誤解，前瞻計畫是後來選舉的9月份，萬大線、其他軌道建設才有核定前瞻計畫。

但是，這次臨時會列席的較多是藍營議員，被說準備好要護駕，侯友宜受訪回應，每一個議員對自己發言的時間都非常珍貴，他們對議會質詢，積極的爭取發言時間，不管是藍營的議員、綠營的議員，或是任何無黨籍的議員，我都是要尊重他的問政的一個態度。

侯友宜表示，每一個人來到議會備詢，態度是要誠誠懇懇、實實在在的對議員的問題據實回答，每一個人都抱著一樣互相尊重，能夠互相溝通都是來為市民做事的態度，這樣態度，在他當副市長、在當市長都是一樣的。

對於議會專案報告準備的程度，侯友宜說，自己持平常心，他常來到議會備詢，這也不是第一次。針對市政工作議題上，他蠻嫻熟的，所以議員的提問，他一定會極盡所能來回答。

他今日身著西裝、暗黃色領帶，也難得穿上皮鞋，他受訪表示，自己第一次來議會，「以前我在議會裡面都是穿西裝，今天也不例外」，還是穿西裝打領帶，對議會表示尊重。