肉圓爸暴打妻兒　侯友宜秒變嚴肅：零容忍！從嚴追究、絕不寬貸

▲提肉圓爸暴打妻兒，侯友宜秒變嚴肅。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨主席吳敦義、新北市長侯友宜15日出席新北市三重區黨部感恩茶會。侯友宜受訪時提到日前的肉圓家暴案，表情突然嚴肅表示，絕對不容許危害婦幼朋友的安全，他們會極盡捍衛，絕不寬貸，從嚴追究，零容忍家庭暴力！

他表示，保護鏈已經申請核發，家暴者不可以接近案主，警方也會約談家暴者，了解家暴原因，絕對不容許危害婦幼朋友的安全，他們會極盡捍衛，絕不寬貸，從嚴追究，零容忍家庭暴力，他呼籲，不管在社區、任何環境裡，大家若發現家暴事件，一定要即時通報，讓警方有效掌握，不要讓類似的暴力事件再度發生。

對於吳敦義被說來到新北市採朱立倫的地盤，他表示，新北市不是誰的地盤，「我身為新北市長歡迎任何人都來看一看」，尤其對新北市關心的議題表示態度，也非常歡迎吳敦義來。

針對行政院長蘇貞昌提出中央、地方協調會未來是否要開更多會議，侯友宜表示，「我還沒搞清楚什麼事「中央、地方協調會」，他很珍惜列席行政院的院會的機會，他會把地方的聲音直接跟各部會首長溝通，這樣的平台溝通，用誠懇合作的態度，才是對新北市、對台灣最直接有效率的方式解決問題，對於未來「中央、地方協調會」目前辦法、方式還沒出來，他也不太清楚。