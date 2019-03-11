綠營輔選大咖齊聚彰化　陳菊：不要放棄對台灣改革的理想

▲彰化立委補選，綠營輔選大將總統府秘書長陳菊及行政院長賴清黨接力輔選。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

選前超級星期天，總統府秘書長陳菊11日南下彰化為立委補選候選人黃振彥輔選時表示，她承認現階段民進黨氣勢顯得相對的弱，但她拜託選民不要放棄對於台灣改革的理想；她強調，未來對於彰化的發展與轉型，黃振彥的當選相對的重要，呼籲選民集中選票，全力支持優秀在地好人才。

民進黨彰化縣黨部對此補選立委一戰，不敢掉以輕心，安排上午由陳菊戰車拜票、晚間則直搗對手柯呈枋藍營大票倉伸港鄉，由前行政院長賴清德與交通部長林佳龍接力到場造勢。

陳菊說民主進步黨在去年選舉挫敗之後，很多人認為中央做得不夠、做得不好，但經過整個黨一再反覆的檢討與反省之後，民進黨已慢慢調整腳步，未來黃振彥如能順利當選之後，定可配合其他立委與蘇貞昌院長，對於提振台灣經濟有相當的助益。

而賴清德說他非常為彰化感到擔心，指新上任的王惠美縣長既不要前縣長魏明谷的綠能招商計畫，也不要各縣市擠破頭爭相爭取的台灣燈會，他擔心未來將擴及到六鄉鎮的鹿港國家歷史風景區計畫，王惠美是不是會真正的去執行落實後續各項子計畫？賴清德說目前只剩下一帖「有效藥」，就是全力支持在地的傑出子弟黃振彥，讓他順利當選立委，好好的去監督行政院來完成。

林佳龍則重砲抨擊柯呈枋坐領台中市民的納稅錢，「腳踏兩條船、隨時準備落跑」，對不起台中市與彰化縣民。

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