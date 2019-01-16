蘇侯敵手變戰友？侯友宜喊並肩作戰：行政院會我一定去

▲侯友宜市政會議。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜選舉期間的對手蘇貞昌成為行政院長，將來將在行政院共同開會，他受訪表示不會擔心選後尷尬，「行政院會我一定會去」，他強調，自己從上任到現在他沒有缺席過。



侯友宜表示，「我對蘇院長永遠只有一句話，我心存感恩，謝謝我們一起曾經為台灣的治安努力過」；他強調，選舉過程他都是用正向，以感激態度來面對，所以現在選完了，對蘇貞昌當時提出的政見，只要是好的，他把納到市政政策中，為新北市民的福祉來推動。

他也表示，17日的行政院會一定會去，因為從上任到現在他沒有缺席過，行政院院會是一個直轄市市長有機會跟院長開會、報告直轄市所碰到的問題，大家共同來解決，我相信蘇貞昌一定也會合作並肩作戰努力。

他也指出，因為明天是蘇貞昌回鍋行政院的第一天，對於會談內容的考量，他會我要評估報告內容是不是很多，大概會先把新北市期許中央給予支持的想法跟做法，會跟蘇貞昌做報告。

侯友宜說，如果還有時間會針對交通方面及其他計畫在爭取資源，一個禮拜開一次院會嘛，第一天也不用提太多，第一天最重要的是地方跟中央之間要並肩合作，大家攜手為新北市、為台灣努力，這樣才最重要。

另外，市政會議中有提到幼兒安全的問題，會針對不優良的托育機構在網站上公布，社會局都在評估是否成立一個專門公布黑名單的一個網頁專區。

侯友宜表示，如果公布出來能夠有效地制止，制裁這些托育機構，她當然樂意配合，樂於把它做得更完整，他強調，社會局其實在朱立倫時期就有公布，如果目前公布的還不是很完整，他們會盡力做得更好。