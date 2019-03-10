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鄭世維選舉公報惹負評　 侯友宜力挺：我信得過他！

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▲新北市長侯友宜10日陪同國民黨三重立委候選人鄭世維掃街。（圖／鄭辦提供）

▲新北市長侯友宜10日陪同國民黨三重立委候選人鄭世維掃街。（圖／鄭辦提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜10日陪同國民黨三重立委候選人鄭世維掃街。對於鄭世維的選舉公報惹負評，侯友宜表示，「我信得過他」！

對於鄭世維在選舉公報上貼他的相片，侯友宜表示，很多朋友盡在不言中，未來他跟中央之間的溝通，鄭世維也要負責背書、幫忙啊，敢用他的照片，就要他和鄭世維兩個攜手合作，好好地往前走，更強調「我信得過他」，說鄭世維就是在地的好人才。

侯友宜表示，今天的主角是鄭世維，他是紅花自己是綠葉，紅花比較重要，其實綠葉都沒什麼重要，不是誰跟誰在拚場，是鄭世維在拚，他是來給鄭世維相挺。

他也強調，選舉要找一個「在地人」，對在地有了解的人，土包子就是會和人搏暖、重情、重義，能夠和大家在一起的就是土包子，吃了會溫暖。

對此，鄭世維也強調，從一開始他的帆布看板、文宣，都是跟侯、韓一起，當然選舉公報也是一樣，強調的就是不管中央地方，都一起攜手打拚，為地方人民做事情。鄭世維說他尊重對手的發言，但還是強調他一切依法行政，符合相關選罷法的規定，韓市長昨天受訪也說很好，侯市長也講這不是重點，重點是為各位人民老百姓做什麼才是最重要的。

另外，對於蘇貞昌提出治安不好就換局長的說法，侯友宜也說，維護社會治安是警察應盡的責任，但是單一治安問題不是警察可以一肩扛下，警力也不是改善治安唯一的方法，應該由中央與地方政府協力合作，地方政府經費不夠寬裕，中央在調整警力規畫也遇到瓶頸，這是中央要自我檢討的地方。

前立法院長王金平日前拋「二次年改」掀話題。對此，侯友宜認同表示，年改在修法過程中帶來很多衝擊，也引發不少怨言，他認為再一次、好好充分溝通，確實是可以思考的好方向。

▲新北市長侯友宜10日陪同國民黨三重立委候選人鄭世維掃街。（圖／鄭辦提供）

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關鍵字：鄭世維,余天,侯友宜

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