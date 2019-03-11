余天暗諷鄭世維「曾離婚」　國民黨譴責：歧視！

▲余天、鄭世維。（合成圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

三重補選立委進入決戰時刻，國民黨候選人鄭世維稱擔心對手奧步，暗指民進黨候選人余天的妻子李亞萍就曾在選前之夜突然昏倒；余天則反駁說當時妻子是因氣喘發作送醫，更反嗆「至少我沒離過婚，他自己當議員時都可以拋棄糟糠之妻」。國民黨文傳會副主委唐德明則譴責，余天說「至少沒離過婚」，暗指離婚不道德，任意歧視離婚之人。

唐德明10日在臉書上表示，三重立委補選已經進入短兵相接的階段，但是候選人攻防之餘，說話千萬要特別注意，不要任意標榜自己處於道德高度，卻讓流彈傷及無辜，戳到許多人的傷心處。對！說的就是余天。針對他說相比於鄭世維，至少他沒離過婚，似乎暗指離婚不對、不道德，我們必須為全台超過百萬離過婚的人說句公道話，也要譴責余天任意歧視離婚之人。

唐德明指出，鄭世維其實只是擔心選舉奧步，擔心有人會在競選舞台上下跪、昏倒。余天卻扯自己至少沒離過婚，似乎暗指鄭世維有離過婚不道德。現代人離婚的原因千百種，很多人也許是「合則來、不合則去」，但也不能排除有更多人是情非得已，千百個不願意，但現在卻被余天一竿子打翻一船人，離婚變成不道德之事，余天這樣子的說法道德嗎？

唐德明說，台灣在2017年全年有5萬4412對離婚者，也就是一年有超過10萬人離婚，保守估計全台絕對有超過百萬人離過婚，余天為了打擊對手，輕率發言傷害全台如此之多離過婚之人，這種口無遮攔、任意傷人的候選人，適合擔任我們的立法委員嗎？