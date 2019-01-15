社會局約訪後　家暴肉圓爸同意戒酒治療及親職輔導

▲社會局長張錦麗。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市蘆洲日前發生家暴案，引發社會熱議，新北市社會局15日晚間六點半針對林姓爸爸（肉圓爸）家暴事件後續處理召開臨時記者會說明。

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心於15日下午3點訪談蘆洲林男，經過充分討論後，林姓男子同意接受飲酒行為治療，並接受強制親職教育輔導，以及後續相關處遇輔導。

社會局長張錦麗表示，由於本案引發全國關注家暴及虐兒議題，家防中心除與警方於14日凌晨緊急聲請到緊急保護令之外，並與母、子及家屬完成會談，完成安全計畫，包含後續照顧、法律扶助等，並於15日下午3點約訪到林父，以釐清暴力發生原因與酗酒是否有連帶關係。

社會局長張錦麗表示，家暴者願意做飲酒行為的治療，他也必須接受強制性的親子教育、強制輔導。他有為不當行為道歉，並且願意配合治療，至於期限社會局會到醫療院所做評估，很快就會開始接受治療，家暴父也表示高度意願配合。

張錦麗說，經過社工充分溝通後，林父坦承飲酒之後，確實情緒容易失控，因此同意接受就醫治療飲酒行為，並接受12小時個別強制親職教育輔導。

張錦麗表示，如若違反協議，將依兒少權法第102條裁罰3萬元以下之罰鍰，至於飲酒行為治療部分則需透過通常保護令之聲請，讓其具強制力，違反者則可依家庭暴力防治法第61條規定移送地檢署偵辦。

對此，新北市長侯友宜上午也表示，保護鏈已經申請核發，家暴者不可以接近案主，警方也會約談家暴者，了解家暴原因，絕對不容許危害婦幼朋友的安全，他們會極盡捍衛，絕不寬貸，從嚴追究，零容忍家庭暴力，他呼籲，不管在社區、任何環境裡，大家若發現家暴事件，一定要及時通報，讓警方有效掌握，不要讓類似的暴力事件再度發生。

▲蘆洲肉圓爸現身派出所公開致歉。（圖／記者陳豐德攝）