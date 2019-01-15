　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

社會局約訪後　家暴肉圓爸同意戒酒治療及親職輔導

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲社會局長張錦麗。（圖／記者羅婉庭攝）

▲社會局長張錦麗。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市蘆洲日前發生家暴案，引發社會熱議，新北市社會局15日晚間六點半針對林姓爸爸（肉圓爸）家暴事件後續處理召開臨時記者會說明。

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心於15日下午3點訪談蘆洲林男，經過充分討論後，林姓男子同意接受飲酒行為治療，並接受強制親職教育輔導，以及後續相關處遇輔導。

社會局長張錦麗表示，由於本案引發全國關注家暴及虐兒議題，家防中心除與警方於14日凌晨緊急聲請到緊急保護令之外，並與母、子及家屬完成會談，完成安全計畫，包含後續照顧、法律扶助等，並於15日下午3點約訪到林父，以釐清暴力發生原因與酗酒是否有連帶關係。

社會局長張錦麗表示，家暴者願意做飲酒行為的治療，他也必須接受強制性的親子教育、強制輔導。他有為不當行為道歉，並且願意配合治療，至於期限社會局會到醫療院所做評估，很快就會開始接受治療，家暴父也表示高度意願配合。

張錦麗說，經過社工充分溝通後，林父坦承飲酒之後，確實情緒容易失控，因此同意接受就醫治療飲酒行為，並接受12小時個別強制親職教育輔導。

張錦麗表示，如若違反協議，將依兒少權法第102條裁罰3萬元以下之罰鍰，至於飲酒行為治療部分則需透過通常保護令之聲請，讓其具強制力，違反者則可依家庭暴力防治法第61條規定移送地檢署偵辦。

對此，新北市長侯友宜上午也表示，保護鏈已經申請核發，家暴者不可以接近案主，警方也會約談家暴者，了解家暴原因，絕對不容許危害婦幼朋友的安全，他們會極盡捍衛，絕不寬貸，從嚴追究，零容忍家庭暴力，他呼籲，不管在社區、任何環境裡，大家若發現家暴事件，一定要及時通報，讓警方有效掌握，不要讓類似的暴力事件再度發生。

▲▼蘆洲肉圓爸現身派出所公開致歉。（圖／記者陳豐德攝）

▲蘆洲肉圓爸現身派出所公開致歉。（圖／記者陳豐德攝）

ET快訊
即／南投槍擊案！兇手開2槍射女後「喝農藥輕生」急救中
即／海大學生搭「臺馬之星」落海失蹤　海空急搜救
妻怨10年無性生活訴請離婚...夫嗆「那尼姑怎麼辦？」
補習班打來！國小妹「誠實答2字」爆擊　工讀生尷尬秒掛斷

關鍵字：肉圓,家暴

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

首次備詢火藥味超濃　綠營議員群逼侯友宜向賴清德道歉

影／提肉圓爸暴打妻兒　侯友宜秒變嚴肅：零容忍！從嚴追究、絕不寬貸

影／來新北市踩朱立倫地盤？吳敦義大暴怒：這是中華民國的地盤！

影／肉圓家暴父遭暴打　葉元之：私刑是不對的「雖然很療瘉」

影／朱立倫神比喻蘇貞昌：「二刀流投手」不要衝選舉內閣

影／吳敦義替2020鋪路？朱立倫：清查黨籍一定要做　不必質疑

影／朱吳刻意不同框？朱立倫出席活動　現場列隊高喊：總統好！

新閣揆就位　蘇侯再續「不解之緣」老縣長又成了老長官

「蘇邁配」成型　葉元之酸爆：最嘔的是鄭文燦　姚可接駐英代表

什麼是諮詢式民調？　陳筱諭回應郭國文：是非選民自有公斷

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

陳立農手機講一半掉水裡　薛凱琪一看沒事再扔第二次！

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完..

聲林之王生存週記之羅志祥導師履歷CHECK

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

濃郁中藥高湯涮燙半熟肉片　超霸氣牛肉拉麵用料不手軟

什麼是諮詢式民調？　陳筱諭回應郭國文：是非選民自有公斷

中投公司欲出售帛琉飯店　黨產會：已否准申請

社會局約訪後　家暴肉圓爸同意戒酒治療及親職輔導

影／管中閔匿名常態性兼職撰稿　陳師孟：犯了一個大忌

妙天組黨戰2020大選　前立委蔡豪任副手瞄準不分區立委

欣光華發律師函北市雙子星案恐生變　捷運局：不影響開發

新書《橋》談九月政爭　王金平：至今仍不明白究竟為何而爭

黨產會帛琉考察竟成觀光行程？　國民黨痛批太誇張！

市長您累了嗎？視察豬瘟演習　韓國瑜戴墨鏡「點頭夢周公」

邀李鴻源解決水患　韓國瑜：愛河跳完、跳下水道

獨／《姊的時代》女星跳槽新東家　歌聲神似孫燕姿

妳卸妝對了嗎？　別讓色素殘留在臉上！

南投傳槍擊案！　兇手開2槍射女後「喝農藥輕生」急救中

銀座必訪高級吐司專賣店　復古款、全鍍銀時尚版烤箱自己選

快訊／海大學生搭「臺馬之星」驚傳落海！海空急搜救

什麼是諮詢式民調？　陳筱諭回應郭國文：是非選民自有公斷

黑洞為何巨大？發現前未見吞星現象 輻射強度高50倍！

中職／澳職不來了！宣布暫緩加入中職二軍　努力明年加入

入夜起北→南變天！「周三全台有雨轉濕涼」　玉山周四有望飄初雪

「脫歐救生包」有肉有濾水器　英國人怕飢荒瘋搶囤貨！

政治熱門新聞

即／管中閔「國內兼職」被監察院..

陳菊拋售44公頃土地？府：無償..

第一怒！蘇貞昌機場視察先電防疫..

實勘泉水遺址　潘恆旭：珍惜資源

沒錢的無價之寶　余天：後悔入政..

謝龍介：2020賴清德任蔡英文..

不滿敬老1500元遭取消！陳思..

要口譯哥接「駐美副代表」吳釗燮..

葛來儀也挺口譯哥「期待與你合作..

監院：管中閔3年匿名投稿獲19..

蔡英文晚上在幹嗎？吃泡麵、追劇

不忍了！羅智強為這2人回擊蔡正..

影／踩朱立倫地盤？吳敦義怒：這..

民調／柯文哲38.7%強壓朱立..

更多熱門

相關新聞

即／肉圓媽神隱請假　兒驗傷單仍未給

「肉圓惡爸」因孩子沒加辣，就爆打孩童跟跟老婆，被害妻子事後驗傷提告，但因為筆錄仍有部分資料仍須補足，新北地檢署檢察官指示蘆洲警方仍需製作孩童傷害案筆錄，並補齊男童的驗傷單；妻子原本15日與蘆洲警方相約帶兒子前往補資料，消息曝光後遭毆妻反不接警方電話，請假後消失神隱。

肉圓家暴案　檢方：公權力堵家暴

影／肉圓老闆娘歉：會當面跟弟弟說對不起

童仲彥：童家拳送「肉圓哥」去治療

家暴、虐童犯眾怒　黃國昌電官員

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆看姊弟吵翻

即／肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死

買好市多除霉劑！回家一噴…效果驚呆網

孫安佐4天破百萬變宅王！狄鶯終於出聲

國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽噁心

《皓鑭傳》「1周8集」首播日曝光

吳宗憲名車「停車場被撞爛」！砰一聲30萬飛了

沈玉琳老婆胸部發現硬塊　醫疑罹乳癌

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

高山峰每天陪過動兒子走3km上學

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔越緊

鐵棍打3下　肉圓爸家暴影片再曝

外國人逛士林夜市　買小袋水果400元飛走

放水KID惹眾怒！《玩很大》3次道歉認了

更多

最夯影音

更多

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面