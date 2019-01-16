籲選出符合民意候選人 朱立倫：2020國民黨團結都不一定能贏

▲朱立倫出席「中華民國車輛進口商協會 新春聯誼餐會」活動。（圖／記者張一中攝，下同）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫16日晚間出席「中華民國車輛進口商協會新春聯誼餐會」活動，他受訪時強調，2020國民黨團結一致都不一定能贏，現在看起來還差一段，他希望，黨內初選過程不要造成民眾負面觀感，應該是要讓民眾看到希望，提出最符合民意的候選人，才有機會勝選。



針對2020的總統大選，黨內初選機制不斷成為新聞焦點，製造出黨內分裂的樣子，他對此指出，希望黨內在內初選過程中，不要造成民眾負面觀感，應該要選出最符合民意的人。

中選會正在召開下屆總統大選與立委選舉合併舉辦公聽會，凝聚共識。國民黨表示，併選可節省6至8億元選務經費，也可避免3個月內辦兩次選舉，基於節省經費與減少社會動盪原則，國民黨已回覆中選會，主張比照2012與2016年合併選舉。

朱立倫也對此表示，已經是這兩屆都是這樣實施，他以縣市長、議員為例，他九十年第一次參選桃園縣長，當時是總統、立委分開選，下一屆就合併了，之後再也沒有調回來過，一樣的道理，不太可能會再分開來選。

前總統馬英九16日表示，九二共識是台灣的「保命仙丹」；朱立倫對此表示，九二共識是過去兩岸交流非常重要的基礎，在沒有找到新的方式之前，九二共識讓兩岸和平交往，這是一個基礎。

朱立倫說，蔡英文總統説不要九二共識，過了快三年的時間，還沒有找到好的方法，但他強調，九二共識絕對不是一國兩制，是一中各表，是堅持我們的中華民國。

針對台北市長柯文哲的民調超越藍綠相加，有何對策，他回應，上週看到另一份民調時發現，自己其實上週的數字較高，但網路聲量上差很多，他也直言，「柯市長的網路聲量真的非常強」。