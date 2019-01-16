鳳林66公頃太陽能電廠要施工了　「籌設隱密」居民極力反對

▲花蓮縣鳳林鎮公所邀集發電場週邊住戶、觀光業者、中興部落頭目、鎮民代表高進福、花縣政府中區服務中心副主任黃新德等聽取地方意見。（圖／鳳林鎮公所提供）

記者王兆麟／花蓮報導

生豐電力股份有限公司計畫在花蓮新光兆豐農場的66公頃土地設置太陽能電廠，由於電廠籌設過程始終不為外界知悉，直到電廠向花蓮縣政府申請施工許可，地方民眾才知道要蓋一個66公頃的太陽能發電廠，並已完成電廠籌設作業，引起當地民眾、觀光業者擔憂。



花蓮縣鳳林鎮公所16日邀集太陽能發電場週邊住戶、觀光業者、中興部落頭目、鎮民代表高進福、花縣政府中區服務中心副主任黃新德等，就生豐電力股份有限公司計畫在兆豐農場土地設置66公頃太陽能發電場聽取地方意見。

與會民眾大都擔心衝擊生態、破壞環頸雉等保育類動物棲息地、造成中興部落光害，堅決反對。鎮長蕭文龍則裁示請電廠與兆豐農場舉辦說明會，並請電廠依原住民族基本法規定召開部落會議。



新光兆豐農場擁有700餘公頃土地，超過一半以上都未規劃開發，鳳林鎮公所表示，依照「開發行為應實施環境影響評估細目與範圍認定標準」，太陽能電廠如非位處國家濕地，免進行環評，所以該太陽能電廠籌設過程地方政府不知情，也未徵詢過地方政府意見，直到14日花蓮縣政府依廠商申請，舉辦施工許可前會勘，地方政府才知道該電廠已完成籌設作業。

當日會勘時，公所代表隨即提出「66公頃電廠範圍內的農水路計畫不取消、要求電廠召開地方說明會、該區為環頸雉等保育類野生動物棲息地、確認該區造林年限是否期滿」等四項意見。



與會民眾紛紛表達反對太陽能電廠設置的決心，緊鄰電廠預定地的觀光業者也強調，他們的園區開發案已通過環境影響評估環境，如今電廠設置會不會對他們的環評造成影響；況且太陽能電廠的設置方式、對環境衝擊、營運過程是否對環境造成破壞等資訊，大家都不清楚，應該提供更進一步的資料讓他們大家了解。



鎮民代表高進福則表示，數萬片的太陽能板架設在平地，可能會對一旁的中興部落居民造成嚴重光害，屆時民眾健康和生活該怎麼辦？堅決反對太陽能電廠設置。



聽完民眾意見，鎮長蕭文龍做出兩點結論：一、要求生豐電廠與新光兆豐農場舉辦地方說明會，釐清地方民眾疑慮；二、要求生豐電廠依照原住民族基本法規定召開部落會議，開發行為須獲得部落會議的同意。