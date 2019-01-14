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怪手剷平鹿港「明清古墓」！　學者痛心：玉鐲被串起丟角落

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地方中心／彰化報導

彰化鹿港第一公墓有兩百多座明清時期的古墓，不料最近因「設置太陽能光電發電系」的地標租案過程中，發現可能具有文化資產保存價值的「萬善同歸」及「女同歸所」墓碑，但卻遭到大規模破壞，讓學者相當痛心。

台南藝術大學藝術史教授盧泰康在臉書上寫道，「2018年7月鹿港第一公墓發現清代古墓迄今，彰化縣文化局從頭到尾搞不清如何清查與保護古墓，對於專家多次會議意見始終無法落實執行，最後造成百餘門珍貴古墓被惡意摧毀。」大量古墓遭到毀滅著實令人痛心。

▲▼明清古墓遭破壞。（圖／學者陳仕賢提供）

▲明清古墓遭破壞。（圖／學者陳仕賢提供，下同）

他說，「台灣的古墓在文資法分類架構下，涉及古蹟、歷史建築、考古遺址、古物等多種有形文化資產，屬於極為特殊的『多重文化資產』，然而社會各界對於此一重要文化遺產，普遍缺乏正確認識，導致台灣各地大量珍貴古墓與出土文物持續遭受摧毀破壞，屬於祖先歷史與族群文化的關鍵訊息，也隨之蕩然無存，令人憂心。」他希望，大家都能重視和保存這些屬於吾人先祖歷史與族群文化的重要遺產。

同時盧泰康也向《聯合報》表示，墓穴內的古物完全沒有清點，任現場人員隨意拿取，「許多古墓裡的玉鐲子被串起來丟在角落，讓人想起納粹屠殺猶太人後，成堆的金牙齒」，隨便就能在場區內撿拾到明清時期的陶器等陪葬品。

▲▼明清古墓遭破壞。（圖／學者陳仕賢提供）

▲古墓遭破壞讓學者相當痛心。

對此文化局發布新聞稿澄清，第一時間徵詢考古學者及國立自然科學博物館專家給予協助，但因為廠商冒然施工，不僅關係現場文物的保留，也影響專家對於該公墓文化資產保存處理的困難度；另召開專案小組會議，討論後續的處理原則，並申請經費辦理出土文物整理及相關調查，以保存鹿港第一公墓之文化資產。

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關鍵字：鹿港古墓,太陽能,萬善同歸,女同歸所,盧泰康

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