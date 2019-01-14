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環團憂核二除役不是真除役　 火大要台電負起企業社會責任

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▲▼環團針對核能二廠除役計畫高喊「安全至上、如期除役。（圖／記者許展溢攝）

▲環團針對核能二廠除役計畫高喊「安全至上、如期除役。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（14日）舉行「核能二廠除役計畫」第二階段環境影響評估範疇界定會議 ，環團會前高喊「安全至上、如期除役」，呼籲開發單位台電，應充分吸收過去核電廠環評審查的經驗，提前將環評委員、民間團體和在地居民所關注的各項事宜納入應調查的項目，別再延誤核電廠除役的時機。

環境法律人協會專員謝蓓宜指出，無論是核一或核二的除役計畫，都設定25年的除役期程，分成4大除役主軸（停機過渡、除役拆廠、廠址最終狀態監測、廠址復原），但就算這25年過去，核一廠、核二廠的廠址內都留有低階和高階的放射性廢棄物，因此這樣的除役根本不是「實質除役」，且目前計畫都沒有設定未來核廢料運出的相關計畫，很有可能永久放在金山萬里。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，目前2個貯存場址預定地都是空地，且露天乾貯預定定距離台二線較室內乾貯預定地更近，風險更高，應直接取消第一期露天貯存計畫，全部改採室內貯存，避免露天的安全風險，及一個場址有兩套不同貯存設施的管理複雜與成本增加。

北海岸反核行動聯盟郭慶齡表示，安全始終是在地居民關心的事情，除役後如要繼續暫存用過核燃料，應先詳細調查廠區環境狀況，並提出因應對策，台電要負起企業社會責任，對當地居民、社會經濟及自然生態40年來因核電所遭受的損害，提出具體修復及復育計畫。

綠色公民行動聯盟專員沈軒宇認為，除役作業的監測應納入在地居民及、環團，並主動公開資訊，並明確規劃，告知民眾如何長期追蹤身體健康，同時進行健康風險評估等研究，也要讓第三方公正民間人士、專家監督。

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關鍵字：核二,除役,環團,環保署,環評,北海岸,反核,綠色公民行動聯盟,環境法律人協會,台灣蠻野心足生態協會

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