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社會 社會焦點 保障人權

涉收買碩禾內應竊商業機密　磐采董座被起訴

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▲新竹地檢偵查一起新竹市平地原住民議員涉賄案。（圖／記者陳凱力攝）

▲檢方認為，磐采透過竊得取得碩禾的營業秘密，藉以研發出太陽能導電鋁漿產品，節省大量人力、物力並快速縮短技術差距，搶占產品市場，從事不公平競爭，藉此獲得利益並對碩禾造成損害，因此依法起訴。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

上櫃公司磐采負責人李忠訓與部屬共謀透過對手碩禾公司內應，取得太陽能導電鋁漿機密資料，內應甚至利用碩禾的實驗設備，替磐采調製成樣品再攜出，而事後李忠訓也給2名內應分別100張及150張股票作為報酬。新竹地檢署依違反營業秘密法「以竊取之不正方法而取得營業秘密後進而使用」罪嫌，將全案提起公訴。

起訴書指出，上櫃公司磐為求轉型，其負責人李忠訓、白姓副總兼董事、沈姓總經理兼董事、曾姓業務經理、胡姓採購總務等人共同策劃透過碩禾公司的內應趙男，於2014年3月至8月間，連續將碩禾公司太陽能導電傳統鋁漿、配方成分、研發歷程、實驗數據等機密資料，透過口述、LINE群組、電子郵件與文字手稿等方式交付磐采使用，實體手稿或樣品則透過羅女轉交。

取得碩禾營業秘密資料後，李忠訓讓白男負責的研發部門再依據個別客戶需求「客製化」微調鋁漿配方進行最佳化測試，研發成果出爐後則送往昱晶能源與茂迪，進行產品測試與認證。

李忠訓等人原本規畫內應趙男到磐采協助調整太陽能導電鋁漿研發，但考量到趙男因碩禾、磐采為同業競爭對手關係，於是改為利用碩禾實驗設備，替磐采調製鋁漿樣品，而調製後罐裝樣品則放在指定地點，由一名羅女攜出碩禾並約在超商休息站等地「面交」給羅帶回磐采。

而李忠訓也與磐采股東商議後，同意提供磐采股票給趙150張、羅100張作為趙、羅二人的報酬。但碩禾卻於2014年下半年起陸續自業界獲悉磐采要求提供碩禾生產之玻璃粉等消息，內部調查後才知道公司機密已遭趙男洩漏，且還有攜出鋁漿成，趙男見東窗事發於是求助李忠訓善後，李便指示下屬立即配合銷毀所有涉嫌侵害碩禾營業秘密的相關跡證，並由沈負責介紹律師為趙辯護，務必安撫趙勿供出磐采為幕後金主及主使者，力保磐采相關人員不會曝光，而繼續使用自碩禾取得之鋁漿配方營業秘密。

檢方認為，磐采透過竊得取得碩禾的營業秘密，藉以研發出太陽能導電鋁漿產品，節省大量人力、物力並快速縮短技術差距，搶占產品市場，從事不公平競爭，藉此獲得利益並對碩禾造成損害，因此依法起訴。

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關鍵字：商業秘密,商業間諜,洩密,太陽能

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