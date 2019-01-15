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影／確定了！林佳龍宣布：今年連假國道夜間全免收費　「收費不是目的」

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記者賴文萱／台北報導

每逢連續假期，歷任交通部長都推出相關疏運措施，其中以國道夜間免收費政策最引發討論。新交長林佳龍剛上任就接地氣送大紅包，宣布不只今年春節9天國道0-5時夜間免收費，「今年好幾個連假，都將以此原則推動」，收費不是國道最重要的目的，提供兼顧安全及品質的行車服務才是要務。

林佳龍在臉書指出，每年春假，大家最關心的就是國道順暢度，許多朋友也擔心連假國道夜間暫停收費的措施，今年會不會因為部長換人，制度又反覆改變？

▲▼國道一號,國一,中山高速公路,台北市,交通疏運。（圖／記者季相儒攝）

▲林佳龍宣布，今年春節連假國道0-5時夜間免收費，往後幾個連假也都以此原則推動。（圖／記者季相儒攝）

▲▼林佳龍高鐵站自拍打卡 。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

▲林佳龍上任第二天，高鐵站自拍打卡稱「回歸通勤族」 。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

但他說，佳龍請大家放心，交通政策要以「服務」為導向，大家已經習慣的「以暫停收費鼓勵分流」措施，交通部將順應民意來延續。今年春節2月2至2月10日的9天連假，每日凌晨0時至清晨5時，國道全線均暫停收費。

林佳龍強調，收費不是國道最重要的目的，提供兼顧安全及品質的行車服務才是要務，今年還有好幾個連假，也都將以此原則推動，再參考每一次經驗來優化。交通部的施政，要便民、也要利民，就從「以人為本」做起。

回顧過去記錄，前交通部長賀陳旦當時一上任就拋出震撼彈，以深夜開車不安全為由，宣布取消端午連假國道夜間免收費，但引發爭議。抵擋不住民怨壓力，即便後續接續幾個連假恢復免收費政策，但依連假特性不同，時段也略有縮水。賀陳旦在卸任時指出，他任內最大的遺憾，就讓連假國道夜間不收費的錯誤政策繼續延續下去。

▲▼2019春節國道疏運。（圖／交通部）

▲2019春節國道疏運措施。（圖／交通部）

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關鍵字：國道夜間免收費,林佳龍,交通部,交通部長,春節連假,春節疏運

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