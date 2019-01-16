蘇花路廊春節連假　時段管制21噸以上大貨車

▲2019年春節連假，蘇花路廊，將自2月2日（星期6）至2月9日（星期6），針對21噸以上大貨車，進行時段進行管制。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

21噸以上大貨車駕駛請注意！公路總局第四區養護工程處，因應2019年春節連續假期即將到來，為緩解蘇花路廊龐大的交通疏運量，將自2月2日（星期6）至2月9日（星期6）針對21噸以上大貨車時段進行管制。

公路總局第四區養護工程處表示，依據統計，以往春節連假交通尖峰時段皆會出現於連假前後的返鄉旅次及初2回娘家前後之出遊旅次，為避免大量車流同時湧入蘇花路廊，因此2019春節針對2月2日、3日（除夕前2天）上午5時至下午1時，及2月4日至7日（除夕到大年初3）上午7時至下午1時，雙向禁止21公噸以上大貨車通行。

另2月8日與2月9日（初4到初5）下午1時至下午5時，北上方向禁止21公噸以上大貨車通行，希望藉由時段性管制，紓解尖峰時段之車流。

公路總局第四區養護工程處希望大貨車業者配合蘇花路廊春節連假交通管制，也呼籲用路人，出發前請做好車輛安全檢查，並於行車前請先至該處網站參閱「台9線蘇花公路蘇澳─東澳段通車宣導」，瞭解相關行車安全須知及各種行車管制規定，多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）並隨時注意收聽廣播訊息。