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春節連假將至　趨勢科技揭秘自由行潛藏4大資安危機

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▲▼網路便利造就了自由行風行，不過民眾也得注意整個過程中的資訊安全。（圖／趨勢科技提供）

▲網路便利造就了自由行風行，不過民眾也得注意整個過程中的資訊安全。（圖／趨勢科技提供）

記者邱倢芯／綜合報導

今年過年連假長達9天，因此有許多民眾選擇出國玩樂，而隨著科技進步、資訊發達，有許多人都會選擇自助旅行；針對於此，趨勢科技提醒自助旅遊的民眾，在規劃行程、訂票、購物、旅行途中都有可能讓自己身陷在資安危機當中，最好多加防範。

公共場所Wi-Fi隱藏洩密危機：
現代人最需要的就是無線網路，因此公用Wi-Fi熱點無處不在，消費者可隨意連上機場航廈、巴士、餐廳、商場，甚至是需要付費的飯店房間無線網路，可能因安全性不足而讓私密資訊被有心人士看光。

趨勢科技建議，出發旅遊前先確認裝置安裝了最新的作業系統及安全修補程式，同時在連接前確認所連上的是正確的Wi-Fi官方熱點，避免假熱點混淆。

公用充電站可能一插就被駭：
你有想過在公用充電站充電可能遭駭嗎？曾有惡意軟體「juice-jacking」透過公用的充電點的USB偷偷地複製使用者所有的資料，建議自備充電器更為安心。

QR碼優惠多，反成另類「掃毒」：
舉凡看板、廣告、傳單當中都存在著許多QR碼，提供各式優惠訊息，但是釣魚網站和木馬病毒常藉此夾帶其中，將民眾帶到惡意、色情網站，甚至下載病毒或惡意軟體到行動裝置上，建議掃描前務必留意QR碼是來自於可信任的來源及廣告商。

網路訂房、購票圈套多：
便利購物的背後，隱藏的各種資安風險，一旦不小心中了圈套，即便完成付款也可能無法收到商品，輸入的個資、信用卡資料還可能遭到惡意使用。因此建議使用前應確認網站上的URL是否為官方網址、定期檢查信用卡刷卡的紀錄是否異常，同時並定期更改密碼。

趨勢科技認為，現今科技可讓自助旅行變得相當容易，只要透過網路即可訂票、住宿、購物，大大降低了難度；只是科技帶來便利，卻也具備相當的風險，各種資料外洩遭盜用的詐騙事件不斷攀升。要完成一場令人回味的完美旅行實在需要面面俱到，除了交通與旅途上的安全，資訊安全亦非常重要。

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關鍵字：春節連假,趨勢科技,個人旅遊,自由行,Wi-Fi

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