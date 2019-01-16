老公買滷味！老闆霸氣塞整袋「綠色配角」　網秒看懂：小吃攤陰影

▲ 老闆，你確定這不是加購的嗎？（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

宜蘭三星蔥日前價格創10年新低，菜賤傷農，不少蔥農都表示年關會很難過。不知道是不是受到價格連帶影響，一位女網友昨日表示，先生去買滷味時，小吃攤老闆詢問他喜不喜歡吃蔥，老公回答喜歡之後，老闆的大方讓夫妻倆都傻眼了。網友看了也表示，「這是買蔥送滷味吧」、「老闆們現在都有陰影」。

一位女網友在臉書「爆廢公社」中表示，先生日前去買了滷味回家，被老闆詢問「喜不喜歡吃蔥」給予正面回應後，對方就大方地多給他們一袋蔥花，沒想到回家後夫妻倆都看傻表示「會不會太大包了！」只見圖中除了有丸子、豆皮等滷味料，塞滿整袋的青蔥更是吸引網友目光，完全搶過主角的風采。

▲滷味老闆送了滿滿一袋的蔥花。（圖／翻攝自爆廢公社）

鄉民看到照片後紛紛表示，「現在每位小吃攤的老板都有陰影」、「買蔥送滷味」、「可以來顆蔥蛋」、「老闆好佛心喔」、「應該是要打烊了嗎？」、「老闆是不是怕妳老公沒帶蔥回家會被打？」、「想知道在哪裡」。

雖然不知道滷味老闆如此大方的原因為何，但近日許多宜蘭蔥農都抱怨表示，最近蔥價低迷，賣一公斤的蔥，都無法打平一公斤的紙箱的價格，加上工人清洗的成本，讓他們大呼日子難過。

對此農糧署東區分署長陳昌岑也表示，為了輔導農民更好的進行販售，將會補助農民購買洗選後需要的低速風乾機及調整型晾蔥架，預計將補助總額的3分之1，希望幫助農民好過年。

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