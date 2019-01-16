胡蘿蔔整根失蹤！兒小聰明vs媽媽法眼　鬥智3天結局超鬧：要去送貨啦

▲兒子偷偷綁架胡蘿蔔！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

胡蘿蔔一直都是種讓人又愛又恨的食物，有人討厭它特殊的氣味，有的人卻獨愛生吃的味道。一位媽媽在臉書發文表示，上周日買回家的胡蘿蔔莫名其妙消失不見，幾天後才發現原來是被兒子藏在「秘密基地」，讓她又好氣又好笑，po網詢問網友們的孩子是不是也討厭吃蘿蔔。

一位媽媽在臉書「爆廢公社」中發文說，「禮拜天找了很久的紅蘿蔔，原來被兒子藏起來了。」只見圖中有輛印有「POLICE」的玩具車，透明的車廂中靜靜躺著一根被綁架多日的胡蘿蔔，原來兇手就是討厭吃蘿蔔的兒子，發揮小聰明直接把來源斬斷，桌上就不會出現相關料理。但是最後兒子還是敵不過媽媽法眼，蘿蔔成功被找回來。

沒想到貼文一出，許多網友都表示家中的孩子超愛吃紅蘿蔔，「 我家兩位從小就愛吃紅蘿蔔唷！去菜市場都一定要拿，連白蘿蔔也喜歡！」、「我們家的紅蘿蔔只要買回來當天也一定不見...因為小孩會吵著要趕快把它吃掉！」、「我兒子只認識紅蘿蔔，不認得的菜就不吃了」、「這樣藏起來好可愛」、「小孩表示是要去送貨啦」。

許多人討厭胡蘿蔔是因為它特殊的「土味」，但是胡蘿蔔富含豐富的β-胡蘿蔔素，在人體消化中能夠還原成維生素A，對視力、皮膚和免疫力都有很大的助益。營養師也建議，如果孩子老是把紅蘿蔔挑掉，可以用蛋炒飯、咖哩飯等形式，蓋掉濃厚的特殊氣味；或是打成汁、切成細絲狀，減弱原有的氣味，讓孩子補充所需營養。

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