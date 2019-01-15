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4張圖嚇壞「中華民國美學」！台東政府官員名片高水準　網：我全都要！

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▲台灣公部門最美的名片。（圖／翻攝自臺東設計中心）

▲被網友封為「台灣公部門最美的名片」。（圖／翻攝自臺東設計中心／下同）

生活中心／綜合報導

臺東設計中心發起「臺東縣政府名片再設計」企劃，從公務員名片著手，打破以往僵化的設計，把臺東人每日所見的海平面線、天際線及山稜線融入設計，為公家機關的名片融合在地人情味和城市特色。10款設計中可以看出當地的景點和特色，獲得多數網友推崇，「打破中華民國美學，美翻了」 。

第一次見面就從交換名片開始，因此給人的第一印象非常重要！臺東設計中心邀請知名新銳設計師張溥輝（Peter Chang），操刀設計臺東縣政府名片，正面依山、海、空的線條為基底，以簡單俐落的線條構成主視覺，具象延伸繪製成臺東的景點、特產、文化等圖像。

▲台灣公部門最美的名片。（圖／翻攝自臺東設計中心）

每張名片色彩鮮豔，以不同的純色為背景，象徵這塊土地從自然景觀、人文族群到藝術風格的包容萬象。另外，五顏六色的名片們也象徵臺東對於多元文化的尊重包容。背面的文字資訊，全以橫排排版宛如海浪般一段段的資訊呈現，小細節也不馬虎，依照閱讀性重新設計佈局。用心的設計讓原本制式的遞名片動作能夠開啟雙方對當地的美好回憶與未來的想像。

▲台灣公部門最美的名片。（圖／翻攝自臺東設計中心）

▲台灣公部門最美的名片。（圖／翻攝自臺東設計中心）

用心的設計讓原本制式交換名片的動作能夠開啟雙方對當地的美好回憶與未來的想像。有網友表示，「我全都要」，也有人認為，這樣飽滿的色彩能夠彰顯臺東人的熱情，「名片一拿出來就贏了，後果就是沒人敢跟你換。」目前，台東縣長、副縣長、秘書長都換了新名片，後續計畫要推往台東縣政府各局處。

回到新名片推手「臺東設計中心」，透過「設計提案」對身處的環境與生活做出回應，希望藉著由每一刻、每一個人的介入，找到臺東未來的定位、傳達更好的生活可能。先前以有一款由IF OFFICE 馮宇設計師團隊所設計的logo延伸，臺東設計中心專案辦公室名片，以方格為基底的視覺識別，以經緯線作為概念，透過直式和橫式的錯落排版，象徵時間與空間的交織，藉此暗喻著設計中心與臺東山脈、天空（直式）及海洋（橫式）的關係。

▼臺東設計中心專案辦公室名片，藉此傳達著設計中心與臺東山脈、天空（直式）及海洋（橫式）的關係。

▲台灣公部門最美的名片。（圖／翻攝自臺東設計中心）▲台灣公部門最美的名片。（圖／翻攝自臺東設計中心）

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關鍵字：臺東設計中心,名片,中華民國美學,張溥輝

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