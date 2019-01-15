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網爆楠梓登革熱停課…「學生像逃難」！衛生局說話了：研議開罰50萬

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疾管署登革熱防治。（圖／疾管署提供）

▲高雄疾管處駁斥楠梓並未發生疫情。（示意圖／疾管署提供）

地方中心／高雄報導

一名網友15日在PTT八卦版PO文，指稱高雄楠梓發現登革熱疫情，導致某所學校緊急停課，還稱「我以前的家教學生今天像逃難一樣回到家」；對此，高雄市疾管處晚間指出，目前僅有一名就讀鼓山國中的女學生出現骨頭痠痛症狀，於14日晚間被通報疑似是登革熱病例，且該個案尚未確診，所在地也非該網友所指的楠梓，駁斥該項為假消息，衛生局也將研議依《傳染病防治法》開出最高50萬元罰鍰。

該網友PO文指稱，以前的家教學生15日像逃難一樣回到家，這才知道北高雄某實驗學校有一例登革熱陽性反應，因此停課，「住在附近的各位大大們，注意最近疫情可能會擴散，出門穿個長袖、補個防蚊液，居家的積水容器記得要倒掉啊，一隻孑孓6000，別跟自己的錢錢過不去！」還稱「我是說真的，發布假消息我去自首沒關係，現在橋頭周邊都在噴藥除草了，現在12月耶！發這個訊息是希望大家能夠注意自己的健康，也注意身邊孩子的狀況！」

文章一出立即引起其他網友關注，「都幾月了，還在登革熱」、「高雄衛生局沒發公告？」、「快篩而已，確定了嗎？」、「豪恐怖！」還有網友提醒，「你注意啊，這別亂報」、「公告最好拿得出來，不然當心被當成造謠！」

對此，高雄市疾管處晚間也針對此事作出說明，表示本月目前僅有9日發生一起疑似為登革熱案例，一名就讀鼓山國中的女學生出現骨頭痠痛等症狀，經就醫治療後已於14日被醫院通報為疑似病例，防疫人員已採檢進行疫調；疾管處指出，該女學生還未確診是登革日，且通報地區為鼓山，並非是楠梓，該名網友在PTT發布的訊息不實，涉嫌違反《傳染病防治法》，衛生局將研議開罰，最高可罰新台幣50萬元罰鍰。

▼網友在PTT散布不實消息，恐遭開罰50萬元。（圖／翻攝PTT）

▲▼網友爆料高雄楠梓出現登革熱病例，疾管處駁斥「假消息」。（圖／翻攝PTT）

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關鍵字：登革熱,高雄,疫情,楠梓,衛生局,假消息

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