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澎湖絕技！吃章魚前先用洗衣機？神人用這個全網跪了：不要玩食物

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（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲家常的章魚，竟然要用洗衣機脫水功能加強口感。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

寵物小組／綜合報導

假如沒先說這是在做晚餐，看到一隻章魚在洗衣機裡滾來滾去，大概會有長輩出來怒吼不可以浪費食物吧！有網友分享料理章魚的絕技，正確做法是用洗衣機脫水，但他想到更簡便的方式。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

這位天才網友在臉書社團「爆怨公社」PO文分享自家做法，「外面的餐廳說不幫忙處理，漁船做法是用洗衣機，打揉肉才會脆、才會軟！但不想犧牲家裡洗衣機只好另謀出路了…這樣要踩多久才能停啊？！」原來是正在料理章魚，卻是搬出好神拖的桶子用腳狂踩。

（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲神人拿出神器，是好神拖的拖把桶！

底下眾人紛紛好奇詢問這到底是哪門子的原理，「如果不是章魚有拖把味，就是以後你家拖地有章魚味XD」這位網友還進一步解釋「這是食材，我們沒拿食物開玩笑，真的是要敲打！這只是方法之一，也別說虐待動物！這是要吃的！」

這段影片讓也釣出神人出來證實「這道菜要做好重要的一個工序就是將章魚扔到洗衣機裡打45分鐘，讓章魚摸上去稍硬，吸盤全部綻開，料理起來的味道和口感才能全面釋放出來。」「是真的要這樣處理，我住澎湖，有看過。」

也有網友補充其他做法「用粗鹽搓過，摔幾下然後用蘿蔔皮跟茶葉煮，茶葉有兒茶素可以軟化肉質，水裡加點鹽巴跟醬油，煮起來顏色會很漂亮。」神奇的料理法，讓人看了大開眼界。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字：爆怨公社,爆料公社,章魚,料理

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