台北50元便當3菜1肉「炒麵吃到飽」　整間店都阿伯！他嘆：年輕人嫌low

▲主食多樣的便當店是不少外食族解決一餐的好去處。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

近年基本工資持續上揚，但在不少年輕人眼裡，薪水總是追不上飛漲的物價，存錢、買房、成家成了無解的難題。不過有台北網友好奇，住處附近就有超便宜的便當店，50元可以買到1主菜、3配菜，內用有炒麵和粥吃到飽，還有甜的仙草、鹹的雞湯可以喝，完全是省錢好去處，但每次光顧卻發現裡頭根本沒年輕人！

網友13日在PTT發文，發現年輕人似乎不怎麼喜歡買便宜的便當，「為啥50元便當店年輕人都斥（嗤）之以鼻？」他說，在台北就有這一類超高CP值的小店，只要50元就能買到3菜1肉，有些還附甜、鹹2種湯，炒麵和粥無限吃到飽，「如果沒啥想法時，去這裡吃最無腦又好吃又便宜！」

不過讓人覺得納悶的是，這種店都很少看到年輕人去吃，「感覺好像年輕人都覺得這種店很low之類。」他說，之前住的地方正好就有50元便當店，每次光顧都沒看到年輕人，裡頭滿滿的阿伯、阿桑，「好奇一般年輕人三餐都是去哪種店解決呢？」

▲網友感慨明明有50元便當店可省錢，年輕人卻嫌low不去。（圖／資料照）

文章貼上網，吸引不少年輕網友熱烈分享意見，「你也要看開在哪裡，學區附近應該不少年輕人」、「便宜的我也想去吃，但太遠的就不考慮了」、「年輕人多會外帶不會內用吧」、「我高中都吃30元一餐」、「不會啊，很愛吃」、「老人喜歡省錢就好，年輕人愛買想吃的。」

不過，也有不少網友認為50元便當雖然便宜，但品質上自然要有妥協，「通常這種便當店用料都不新鮮，味道也差一截」、「吃過魚便當結果回家拉肚子，從此不吃」、「很多衛生都不行，光走進去就想吐」、「就難吃呀，高麗菜都是梗，豬柳條調味要多重有多重」、「這幾年食安問題，便宜便當用什麼做給你也不知道」、「東西不新鮮、環境很髒、難吃，結案。」