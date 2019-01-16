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曾揪團打王景玉！成就感浮現...他被誇「卻後悔了」　自白：是私刑者的滿足

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▲曾揪團打王景玉！成就感浮現...他被誇「卻後悔了」　自白：是私刑者的滿足。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友寫下800多字長文自白。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

虐童事件頻傳，先是肉圓爸，昨深夜又傳出台南1歲女童被虐死，殘忍行徑惹眾怒，有大批鄉民包圍警局，甚至動用私刑。一名網友在小燈泡事件發生時，也曾揪朋友衝法院堵人，見到狠心兇手立刻拳打腳踢，事過境遷他分享身為「私刑者」的心境，坦言此舉雖表達社會的憤怒，但更多的是私刑者自身的滿足。

網友今在爆廢公社發文表示，小燈泡事件發生後，心裡充滿憤怒和不捨，因為距離法院不遠，所以幾個朋友互揪去堵人。當時，他們一看到嫌犯，立刻衝上前狂打，和警察推擠的過程中，他自己的眼鏡都掉了，在邊撿眼鏡的同時，他還不忘補對方一腳

▲▼小燈泡命案，王景玉。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲小燈泡案命案兇手王景玉。（圖／記者李毓康攝）

他回憶道，「打完了冷靜下來，朋友都誇我打得好，我竟浮現一股成就感，沒錯...這是個小孩被殺的悲劇，因為動手讓我有了成就感。從這我開始思考，自己做的是對的嗎？原來...我的氣憤是真的，不捨是真的，但能夠打人不用負責還被誇獎很爽，竟也是真的。

網友感嘆，虐童殺童案件層出不窮，小燈泡不是第一個、也不是最後一個，「我們不停的希望，能夠判虐童殺童的人唯一死刑，能夠加重刑罰，彷彿越加越重就能讓這一切不再發生，我也不停想著如何去事後懲罰，卻忽略了事前預防有問題的人。」

台南女嬰遭虐死，民眾聚集警局外。（圖／翻攝「黑色豪門企業」臉書社團）

▲台南女嬰遭虐死，民眾聚集警局外。（圖／翻攝「黑色豪門企業」臉書社團）

原po認為，包括精神病者、高風險家庭、有前科者的狀態追蹤，及相關家庭未成年生子的關懷訪查，與醫院建立聯絡機制，建構社會保護網等，更為重要，「許多虐童案件都是長期發生的，在到達悲劇結尾之前，在一條生命殞落之前，在想著怎麼處死兇手之前，其實還有很多機會能救起一個孩子，但這些需要人力，更需要經費，而這也是我們更要督促政府去做的事。」

幾年前，他願意捐款給政府買子彈，把這些垃圾都斃了，但現在他更願意捐款讓家庭訪查多幾次，「死刑處罰了犯人但救不回孩子，而訪查時發現問題或許有機會。」

網友強調，「我不會說死刑、鞭刑是無用的，但我能確定的是，私刑雖表現了社會的憤怒，可更多的是私刑者自身的滿足。真心希望類似的事情不要再發生，能提早發現有問題的家庭，在世的孩子能夠幸福，已逝的孩子能夠安息。」

▼民眾包圍肉圓爸住處，警方勸導端走整鍋辣椒（圖1）；肉圓惡爸被賞巴掌。（圖2）。（圖／翻攝曾明傑直播粉絲團、黑色豪門企業）

▲▼民眾包圍林男住處，警方勸導端走整鍋辣椒。（圖／翻攝曾明傑直播粉絲團）

▲▼肉圓惡爸被揍到送醫！網肉搜「在哪間醫院」圍毆畫面曝光。（圖／翻攝黑色豪門企業）

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關鍵字：虐童,私刑,王景玉,小燈泡,虐殺女童,肉圓爸,私刑者,爆廢公社,後悔,成就感

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