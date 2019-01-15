孫安佐「口音超標準」！女粉一聽…耳朵秒懷孕：以為是外國人

▲孫安佐講英文模樣迷翻網友。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

網搜小組／綜合報導

孫安佐從美國回到台灣後，開始經營Youtube網路社群，吸引了許多粉絲觀看，短短幾個月內就躍升為網路紅人。近日他接受了第一個專訪，來自知名的YouTube頻道「不要鬧工作室」，讓一名網友忍不住直呼「孫安佐英文也太神了吧」，直讚孫一口超標準的英文口音、加上壯碩身材和白皮膚，「看了都戀愛了」。

一名網友在PTT的Gossiping板上發文「孫安佐英文也太神了吧？」說他本來以為星二代很少人才，但是看了「不要鬧工作室」的影片後，發現孫安佐講英文的口音超級標準，「如果他頭髮弄一下、穿著改一下，依他的身材、白皮膚，不講他是台灣人，台灣妹子也會以為他是歪國人」。

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▲有人說，孫安佐講英文和講中文的模樣差超多。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

原PO忍不住直呼「我自己看了都戀愛了，有誰能不愛他嗎？」最後也稱讚孫安佐講話有點好笑，「感覺比他爸好笑多了（我是認真的）有人跟我一樣感覺嗎？」

看到貼文後，其他人也紛紛留言熱論，「目前點閱率58萬了，yt超新星真的不是蓋的」、「安佐的帥很奇妙，大概金城武陳柏霖那種帥大家看膩了」、「他臉像媽媽，很討老一輩的心，罪孽啊」、「中英切換的口吻真的有點反差萌」、「安佐真的算鄰家大男孩，鬍子刮不乾淨那種（我弟也常這樣）」、「安佐的帥算平民帥，因為他打扮不像韓風那樣高級，很親民」。

不少網友也肯定孫安佐的英文能力，「他英文應該可以屌打80%台灣人」、「他TOEIC起碼九百五應該是屌打九成五以上台灣人」、「英文那麼好，有考慮讓他當駐美代表處政治組組長嗎」、「英文比中文好太多」、「安佐的口音好sexy」、「19歲就會同步口譯欸」。

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