時事系小吃店！9字告示「要辣自己包」　老闆驚驚：我怕被打趕快貼啊

▲小吃店貼出超應時事的9字告示。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

新北市蘆洲42歲林姓男子因為肉圓沒加辣的家暴事件，引起社會憤怒，就連賣出肉圓的店家也跟著挨罵，遭網友留言洗版「記得加辣」。沒想到，有小吃店老闆看了新聞後，擔心自己哪天遭殃，貼出9字告示安撫客人，讓網友笑噴「有跟上社會事件喔」、「老闆更新的很快餒」、「這老闆好跟時事」。

「我朋友說客人一進來就笑，不知道發生什麼事了？」一名網友在臉書《爆廢公社》分享朋友貼文，只見照片中是一間小吃店的餐具區，店家在醬料上方貼出告示「要辣自己包 不要生氣」，短短9個字讓網友忍不住直呼「也不要打人」、「小孩太小看不懂國字怎麼辦？加個注音吧」、「老闆反應很快」、「要辣自己包，不要生氣，更不可以家暴妻小」、「現在賣吃的都有辣椒陰影」。

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▲好！老闆我自己包～我不會森77 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

《ETtoday新聞雲》循線查詢，發現該間小吃店在臉書上的評價高達4.9顆星（滿分為5顆星），老闆貼出照片時表示「客人進來店裡一直笑，請問要注意些什麼？」在留言處說「我們也都是愛家愛小孩的父母，遇到這種事情我們也生氣，也想尻他幾拳，但誰說不能幽默一下的？」「我怕被打啊！趕快貼啊！」「我們會繼續努力多關心家暴案件…不是…把心放在餐點上…」

該篇貼文目前被分享到許多社團，包括臉書《爆廢公社》、《爆怨公社》、基隆人臉書社團，也被網友下載分享在LINE群組，討論度破表。

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